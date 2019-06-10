Google'dan Arama Sonuçlarına Daha Çok Çeşitlilik

Google'da arama yaptığınızda sonuçların üst üste aynı siteden görünmesi sizi rahatsız ediyorsa, işte beklediğiniz yenilik!

Google'dan Arama Sonuçlarına Daha Çok Çeşitlilik

Google, arama sonuçlarında en üstte görüntülenen sonuçlarda bir değişiklik yapıyor. Firma, güncelleme sonrasında en üstte görünen sonuçların artık çoğunlukla aynı siteden olmayacağını, daha çok çeşitlilik sunacağını söyledi.

Yaptığınız arama eğer belirli bir web sitesiyle çok alakalı olarak algılanırsa, en üstteki sonuçlarda aynı siteleri yine görebileceksiniz. Ancak firma, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak verdiklerini ve sonuçlarda daha çok çeşitliliğe yer vereceklerini söylüyor.

Yeni işlevin alt alan adlarıyla alan adlarına tek bir site gibi davranacağı belirtiliyor. Bu sayfaların tamamı, Google sonuçlarında en üstlerde bir kez görüntülenecek. Yalnızca arama çok alakalı ise, birden fazla defa görüntülenebilecek. Kullanıcılar, değişikliğin henüz herkeste geçerli olmadığını söylüyorlar. Değişiklik, muhtemelen zamanla kendini daha çok gösterecek.

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