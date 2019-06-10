Google'dan Arama Sonuçlarına Daha Çok Çeşitlilik
Google'da arama yaptığınızda sonuçların üst üste aynı siteden görünmesi sizi rahatsız ediyorsa, işte beklediğiniz yenilik!
Google, arama sonuçlarında en üstte görüntülenen sonuçlarda bir değişiklik yapıyor. Firma, güncelleme sonrasında en üstte görünen sonuçların artık çoğunlukla aynı siteden olmayacağını, daha çok çeşitlilik sunacağını söyledi.
Yaptığınız arama eğer belirli bir web sitesiyle çok alakalı olarak algılanırsa, en üstteki sonuçlarda aynı siteleri yine görebileceksiniz. Ancak firma, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak verdiklerini ve sonuçlarda daha çok çeşitliliğe yer vereceklerini söylüyor.
This site diversity change means that you usually won't see more than two listings from the same site in our top results. However, we may still show more than two in cases where our systems determine it's especially relevant to do so for a particular search....— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019
Yeni işlevin alt alan adlarıyla alan adlarına tek bir site gibi davranacağı belirtiliyor. Bu sayfaların tamamı, Google sonuçlarında en üstlerde bir kez görüntülenecek. Yalnızca arama çok alakalı ise, birden fazla defa görüntülenebilecek. Kullanıcılar, değişikliğin henüz herkeste geçerli olmadığını söylüyorlar. Değişiklik, muhtemelen zamanla kendini daha çok gösterecek.
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