Google'dan "Oz Büyücüsü" Sürpriz Yumurtası
Google, 1939'un Oz Büyücüsü filmi için sonuç sayfasını böyle değiştirdi!
- Zeynel A. Öztürk
Google, film temalı sürpriz yumurta hakkını eski bir filmde kullanmayı tercih etti. Oz Büyücüsü filminin 80. yılını hatırlatan Google, Dorothy'nin Oz'a girdaplar içinde gidip gelmesini arama sayfasına taşıdı.
Google'da filmin adını, yani "Oz Büyücüsü" veya "Wizard of Oz" aramasını yaptığınızda sağ tarafta parıldayan bir çift kırmızı terlik görüyorsunuz. Bunlara tıkladığında her şey dönmeye başlıyor, "there is no place like home" ("ev gibisi yok") sesi eşliğinde ve renkler soluyor. Buna rağmen sayfadaki bağlantıları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Günümüzün renkli ülkesine geri dönmek isterseniz, bir miktar kasırgaya katlanarak geri dönebiliyorsunuz.
Sürpriz yumurta, hem masaüstünde, hem de telefonlarda çalışıyor. Merak ediyorsanız, arşivlere gitmeden önce çabuk davranmanız gerekebilir.
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