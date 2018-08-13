Google'dan Sahte Fortnite Önlemi!
Google, Fortnite dolandırıcılıklarına karşı Google Play üzerinde görmeye alışık olmadığımız bir önlem aldı!
Geçtiğimiz günlerde Epic Games, Fortnite'ın Android sürümünü Google Play Store'dan ziyade kendi web sitesinde yayınlamaya yönelik tartışmalı bir karar almıştı. Bu karar, Mountain View firmasının dağıtım platformunda aldığı ve Epic CEO'su Tim Sweeney'nin haksız olduğunu düşündüğü gelir kesintisi ile desteklense de, oyunun hayranlarının, potansiyel olarak zararlı dosyaları yüklemelerini veya dolandırıcılıklara kanmalarını kolaylaştıracağı için güvenlik konusunda da bir endişe dalgası yarattı.
Google, bu endişelerin farkında ve kullanıcıları, yapabildiği tek şekilde korumak için yeni bir adım attı. Bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edildiği üzere, Play Store üzerinde Fortnite veya Fortnite Battle Royale'ı aramak, oyunun Play Store'da mevcut olmadığını belirten bir uyarıyı karşınıza çıkarıyor.
İlginç bir şekilde şirket, oyunun adını yanlış yazmış gibi görünüyor ve Royale kelimesinde E harfi eksik olan Fortnite Battle Royal olarak kullanılmış. Bunun sadece bir yazım hatası mı yoksa Google'ın oyunun adını nasıl yazacağını bilmediği belli olmasa da, biraz şaşırtıcı olduğu söylenebilir. Haberi yayına hazırladığımız sırada bu hatanın düzeltilmiş olduğunu söyleyelim.
Fortnite'ın Android sürümü, yalnızca Samsung Galaxy cihazları için beta sürümü olarak yayınlandı, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde diğer Android telefonlar için de sunulması bekleniyor.
Levent Öztürk
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