GTA Sürprizine Hazır Olun: GTA 3 Serisine Remaster Dopingi Geliyor!

Her ne kadar yakın gelecekte yeni bir Grand Theft Auto oyunu beklemiyor olsak da, Rockstar Games eski hitlerinin yeniden düzenlenmiş bir koleksiyonunu çıkarmayı planlıyor olabilir. Kotaku'nun stüdyodaki kaynaklardan alıntı yaptığı bir habere göre, Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto Vice City (2002) ve Grand Theft Auto San Andreas'ın (2004) remaster'ları geliştiriliyor.
Habere göre, Rockstar Dundee (eski adıyla Ruffian Games) projenin arkasındaki ana geliştirici olacak ve üç oyunu yeniden düzenlemek için Unreal Engine'i kullanacak. Grafik stili ve kullanıcı arayüzü orijinal oyunlara sadık kalacak ancak iyileştirmeler içerecek ve aynısının oyun için de beklenebileceğini söyleyebiliriz.
Kotaktu, bu üçleme remaster'ının şu anda geliştirmenin son aşamalarında olduğunu ve Rockstar'ın bu yılın Ekim veya Kasım aylarında Xbox Series X - S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch ve Stadia için yalnızca dijital bir sürüm olarak hayranlarına sunmak istediğini söylüyor. Habere göre PC ve mobil sürümleri de geliştirme aşamasında ancak bu sürümlerin daha geç gelmesi bekleniyor.
Haberler bununla da bitmiyor. Kaynaklara göre ilk Red Dead Redemption da remaster yenilemesi için sırada, ancak bu yenileme, bildirilen üçlemenin satış performansına bağlı olacak.
Rockstar remaster'larının söylentileri yıllardır internette dolaşıyor ve bu söylentiler genellikle eski oyunlar ile GTA IV ve Red Dead Redemption gibi daha yeni oyunlar arasında gidip geliyor. Her zaman olduğu gibi, Rockstar'dan resmi bir açıklama gelene kadar bu habere de şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
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