Hayatta bir kez olur! Ciara fırtınasının gözünü yakaladı!

Ciara kasırgasını evinde penceresinden izleyen kadın, çektiği fotoğraf ile görenleri şaşırttı. Fotoğrafta fırtınanın gözü açık ve net görülüyordu.

Hayatta bir kez olur! Ciara fırtınasının gözünü yakaladı!

Avrupa'nın bazı bölgelerini ve Birleşik Krallık ile İrlanda'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası, yoğun yağış ve sert rüzgarlara sebep oldu. Birçok havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştiremedi. Fırtına geçtikten yalnızca birkaç dakika sonra Sarah Hodges adlı kadın, gökyüzünün fotoğrafını çekti.

ciara fırtınası, gökyüzü

48 yaşındaki Sarah Hodges, evinin penceresinden dışarıdaki Ciara fırtınasını izlerken gökyüzünde ayın parlaklığını fark etti. Manzaradan etkilenen Hodges, hemen bu anı fotoğraflamak istedi. Niyeti çektiği fotoğrafları Facebook sayfasından paylaşmaktı. Hodges'ın çektiği fotoğraflar sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve insanlar tarafından paylaşıldı.

Fotoğrafların bu kadar ilgi görmesi kuşkusuz fırtınanın gözüydü. Fotoğrafta dolunay, dolunayın etrafındaki bulutlar ve karanlık, fırtınanın gözü gibi görünüyordu. İşte o fotoğraflar! 

Fotoğraflar: Jam Press 

ciara fırtınası, gökyüzü

ciara fırtınası, gökyüzü

CIARA FIRTINASI 130 MİLYONLUK DİNOZOR AYAK İZİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Geçen hafta Birleşik Krallık'ta yaşanan Ciara Fırtınası, 130 milyon yaşındaki bir dinozor ayak izini ortaya çıkardı. Ayak izinin kil içerisinde korunduğu; boyunun 10 metreye, ağırlığının ise 4.000 kilograma ulaşan bir dinozor türüne ait olduğu belirtiliyor. Haberin devamını okumak için tıklayın!

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