Hayatta bir kez olur! Ciara fırtınasının gözünü yakaladı!

Avrupa'nın bazı bölgelerini ve Birleşik Krallık ile İrlanda'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası, yoğun yağış ve sert rüzgarlara sebep oldu. Birçok havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştiremedi. Fırtına geçtikten yalnızca birkaç dakika sonra Sarah Hodges adlı kadın, gökyüzünün fotoğrafını çekti.
48 yaşındaki Sarah Hodges, evinin penceresinden dışarıdaki Ciara fırtınasını izlerken gökyüzünde ayın parlaklığını fark etti. Manzaradan etkilenen Hodges, hemen bu anı fotoğraflamak istedi. Niyeti çektiği fotoğrafları Facebook sayfasından paylaşmaktı. Hodges'ın çektiği fotoğraflar sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve insanlar tarafından paylaşıldı.
Fotoğrafların bu kadar ilgi görmesi kuşkusuz fırtınanın gözüydü. Fotoğrafta dolunay, dolunayın etrafındaki bulutlar ve karanlık, fırtınanın gözü gibi görünüyordu. İşte o fotoğraflar!
Fotoğraflar: Jam Press
CIARA FIRTINASI 130 MİLYONLUK DİNOZOR AYAK İZİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Geçen hafta Birleşik Krallık'ta yaşanan Ciara Fırtınası, 130 milyon yaşındaki bir dinozor ayak izini ortaya çıkardı. Ayak izinin kil içerisinde korunduğu; boyunun 10 metreye, ağırlığının ise 4.000 kilograma ulaşan bir dinozor türüne ait olduğu belirtiliyor. Haberin devamını okumak için tıklayın!
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