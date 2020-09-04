HONOR, IFA 2020'de MagicBook Pro'yu Tanıttı! İşte Özellikleri!

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, Avrupa'nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı.
"Akıllı yaşamı genişlet" temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri HONOR Watch GS Pro ve HONOR Watch ES akıllı saatler, HONOR MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, HONOR Pad 6 tablet ile üç yeni ekosistem ürünü de etkinlikte kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı. Bu ürünlerle birlikte HONOR, 1+8+N IoT stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.
HONOR MagicBook Pro: Yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için güç kaynağınız
Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan HONOR MagicBook Pro, profesyonellerin üretkenliklerini artırmaya ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir dizüstü bilgisayar. Tasarım harikası 6 çekirdek 12 thread'li Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip olan HONOR MagicBook Pro, zorlu görevleri üstlenirken bile akıcı performans sunuyor. Ultra hızlı 512GB PCIe NVMe SSD sürücüye ve 16GB DDR4 çift kanal bellekle donatılan HONOR MagicBook Pro, dosya okuma ve aktarımında yüksek hız sağlıyor. Bununla birlikte büyüleyici 16,1 inç FullView ekranı da %100 sRGB renk gamıyla birlikte fotoğraf, film ve web'de gezinme dışında daha yüksek renk doğruluğu ve tutarlı görsel parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de mükemmel. 369 mm x 234 mm x 16.9 mm'lik küçük boyutlarıyla kompakt ve hafif bir tasarıma sahip olan HONOR MagicBook Pro, günümüzün esnek kullanım ihtiyaçlarına uygun bir dizüstü bilgisayar. Kullanıcıların rahat bir şekilde oyun oynamalarına, film izlemelerine ve çalışmalarına da imkân tanıyor.
İşten oyuna kadar günlük görevler için tasarlanan ve AMD işlemcilerle yenilenen HONOR MagicBook 14 ve 15, büyüleyici minimal tasarım ve FullView ekranla birlikte kullanıcıların bilgisayar deneyimini Ryzen 5 4500U işlemcilerle geliştiriyor. HONOR MagicBook serisine eklenen bu yeni ürünler, markanın en yüksek kalite ve ürünlerinde en iyi ustalığı sunma hedefini temsil ediyor.
HONOR Pad 6 ve yeni HONOR Choice ekosistem ürünleri
Düzenlenen etkinlikte HONOR, HONOR Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge'nin bulunduğu üç yeni HONOR Choice ekosistem ürününü tanıttı.
10.1 inç'lik Full HD ekran ve simetrik 1620 yüksek güce sahip çift hoparlör barındıran HONOR Pad 6, kullanıcılara gerçek anlamda büyüleyici bir sesli-görsel deneyim sunuyor. Sadece 460 gram ağırlığındaki ve 7.55mm'lik kalınlığındaki HONOR Pad 6, Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle gelişmiş bağlantılar sunarken, kullanıcılar için mükemmel bir günlük yardımcı görevi görecek.
Yeni ürünlere IFA'dan ödül
HONOR'un bu yeni ürünleri, 2020 IFA Ürün Teknik İnovasyon Ödülü'nü kazandı. Bu ödül, tüketici elektroniği endüstrisindeki öncü ürünlere veriliyor. HONOR Watch GS Pro, Dış Mekan İnovasyon - Giyilebilir Altın Ödülü'nü kazanırken, HONOR MagicBook Pro ise Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü'nü aldı.
Etkinlik ve ödüllerle ilgili konuşan HONOR Global Başkanı George Zhao şunları söyledi "HONOR, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara rakipsiz ürünleri, rakipsiz fiyatlarla sunmakta kararlı. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılardan aldığımız geri dönüşleri görmekten dolayı mutluyuz. HONOR Router 3, Tech Advisor tarafından en iyi bütçe dostu router'lardan biri olarak öneriliyor. Bununla birlikte HONOR, PC ve giyilebilir teknolojiler pazarında bir önceki yıla göre 2020'nin ilk yarısında sırasıyla %287,9 ve %235'lik bir büyüme gösterdi. Gençler yaşamanın, çalışmanın ve oynamanın yeni yollarına alışırken, HONOR da kendini yenilikçi teknoloji ve ilham veren ürünlerle genç insanları güçlendirmek ve akıllı yaşamlarını genişletmeye adamış durumda."
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