Honor Magic 2'den Yeni Video Geldi!
Honor'un 31 Ekim'de tanıtması beklenen yeni telefonu Magic 2, yeni videosuyla göründü.
Huawei'nin alt markası olan Honor da, en az Huawei kadar sık yeni model çıkartıyor. Bu anlamda şu an piyasada birbiri ardına tanıtılan Honor ve Huawei akıllı telefonları gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yakında yeni bir modelini daha piyasaya sürmeye hazırlanan Çinli şirket, yeni telefonuna Magic 2 adını veriyor. Bu adı vermesinin ise birtakım "sihirli" sebepleri var.
Huawei Magic 2 akıllı telefonu 31 Ekim'de düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak muhtemelen. O zamana kadar telefonla ilgili sızıntılar sürecektir. Bunlardan biri de YouTube'a yansıyan yeni videosu oldu.
Son dönemin kullanılan sosyal medya uygulaması olan TikTok videosu ile karşımıza çıkan Honor Magic 2, bu videoda "sihirli" özelliği ile dikkat çekiyor. Magic 2'nin ekranı kızaklı yapıda tasarlanmış. Ekranı aşağı kaydırdığınızda, üst kısımda kamera alanı açılıyor. Böylece ön yüzden bakıldığında tamamen bir ekran sunan Honor Magic 2, TikTok videosuna da bu özelliğiyle konuk olmuş. Hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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