Honor Magic 2'den Yeni Video Geldi!

Honor'un 31 Ekim'de tanıtması beklenen yeni telefonu Magic 2, yeni videosuyla göründü.

Honor Magic 2'den yeni video geldi!

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