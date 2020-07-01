HUAWEI'nin Bu Modelleri Büyük İlgi Gördü ve Ödülleri Topladı

Stuff, Stuff Mobile Awards 2020 kapsamında Huawei MatePad Pro 5G yılın ödülleri listesinde yer aldı. Huawei MateBook D 15, Expert Reviews tarafından en iyi fiyat performans ödülünü alırken, Huawei MateBook D 14, hem TechAdvisor hem Trusted Reviews tarafından önerilen ürün ödüllerinin sahibi oldu. Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de tüketici ile buluşacak MateBook X Pro ise TechAdvisor, Trusted Reviews ve Newsweek tarafından ödüllendirildi.
Stuff: Huawei MatePad Pro 5G Tableti bir telefon olmamasına rağmen oyunlarda, filmlerde ve daha pek çok şeyde gezinmek için 10.8 inçlik bir ekran sunuyor. 16:10 en-boy oranı, süper boyutlu bir cep telefonu gibi görünmesini sağlıyor ve Kirin 990 işlemcisi ile amiral gemisi bir telefon gibi donatılmış. Bu 5G ağ özelliği sayesinde, uçuştan önce tabletinize dizi indirirken fark yaratabilirsiniz.
Expert Reviews: Huawei MateBook D 15 bilgisayar mükemmel bir fiyat performans sunuyor. Bu kadar düşük bir fiyata tamamen metal bir şasiden yapılmış bilgisayar bulmak zor. Bu metalik yapısı ve 15.6 inçlik ekranı ile 1.53 kd'dan daha hafif. Pil ömrü, ekran kalitesinde olduğu gibi daha da iyi olabilirdi, ancak Huawei tüm doğru seçimleri yaptı ve çok değerli bir bilgisayar yarattı.
TechAdvisor: Huawei MateBook D 14, daha pahalı dizüstü bilgisayarlarla rekabet edebilen ve temel oyun yetenekleri, etkileyici 10 saatlik pil ömrü ve 65W şarj sunan güçlü orta sınıf dahili özelliklere sahip, şirketin orta segment ürünlerinin yıldızı. Ekranı parlak ve net, daha ince çerçevelerle Huawei'nin D Serisi için hazırladığı genel premium görünümünü geliştiriyor.
Huawei MateBook X Pro, Core i7, 16GB RAM, MX250 GPU ve 1 TB depolama alanına kadar çıkan teknik özellikleri, hafif bir tasarım, güzel ekran, sınıfının en iyisi klavye ve etkileyici pil ömrü ile destekleniyor.
Trusted Reviews: Huawei MateBook D 14, özellikle öğrenciler ve verimlilik arayan kullanıcılar tarafından dikkate alınmalıdır. MateBook D, hafif ve şık bir metal görünüme sahip, kullanıcılarını memnun edecek kadar kaliteli ve hala piyasadaki en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi.
Huawei MateBook X Pro, hoş bir tasarıma sahip çok yönlü bir bilgisayar, bulunabilecek en iyi tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan. Ekran boy oranı verimlilik için ideal ve 2020 yılında alınabilecek en iyi Windows dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi.
Newsweek: Huawei MateBook X Pro, Huawei ekosisteminde bulunan akıllı telefonlarla düzgün bağlantı kurabilen, çarpıcı bir ekrana ve rahat bir klavyeye sahip, çekici bir Windows 10 dizüstü bilgisayardır. İş ve günlük kullanım için güvenilir bir Windows bir bilgisayara ihtiyaç duyan herkese kolayca önerilebilir. 2020 modelinde teknik özelliklerini güçlendirirken önceki MateBook modellerinin çarpıcı estetiğini koruyan birinci sınıf bir cihaz.
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