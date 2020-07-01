HUAWEI'nin Bu Modelleri Büyük İlgi Gördü ve Ödülleri Topladı

Huawei'nin kullanıcı deneyiminde devrim yaratan MateBook D Serisi bilgisayarları, MateBook X Pro ve MatePad Pro 5G tableti uluslararası basından büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Stuff, Expert Reviews, TechAdvisor ve Trusted Reviews, tablet ve bilgisayarları yüksek puanlar ile ödüle layık gördü