Huawei Mate 20 Pro'nun Su Altı Çekimi Metodu
Son sızıntıya göre Huawei Mate 20 Pro, su altı fotoğraf özelliği ve fazlasıyla gelecek!
Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro üzerindeki fotoğraf makinesi donanımı P20 serisinden çok farklı olmayabilir, ancak Sualtı Modu, Yapay Zeka Zoom ve daha fazlasının olduğuna dair kanıtlar var gibi görünüyor.
Bilgi Huawei'nin yaklaşmakta olan EMUI yazılımının APK'sının XDA Developers tarafından incelenmesi sırasında bulundu. Bu Huawei'nin kesinlikle bu özellikler üzerinde çalıştığı anlamına gelse de bunların Huawei Mate 20'de yer alacağını garanti etmiyor.
Su altı modundan bahsedecek olursak, fotoğraf veya video çekmek için ses düğmelerini ve kameranın başlatılması veya kapanması içinse güç düğmelerini kullanmanız gerekiyor. Bunun sebebi de tabi ki dokunmatik ekranın su altında çalışmıyor olması.
Bu bilgiler ışığında Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun suya dayanıklı olarak tasarlandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz, APK'nın içinde bir çeşit poşetin içindeki telefonu gösteren grafikler var. Dolayısı ile muhtemelen ürün ile beraber su geçirmez kılıflar da satılacak.
Bunun dışında APK, hedefiniz her zaman merkezde olacak şekilde yakınlaştırma yapmak için yapay zekayı kullanıyor. Bunun dışında video kaydederken gerçek zamanlı filtreler uygulayarak videolarda bir bokeh efekti de verecek. Aslında bu basit anlamda arka plan bulanıklığı anlamına geliyor.
Yavuz Alp Şimşek
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