Huawei Mate 30'da Alışılmadık Bir Kamera Olacak!
Huawei'nin beklenen cebi Mate 30 Pro'da bugüne kadar bir akıllı telefonda görmediğimiz, ilginç bir kamera düzeni kullanılması bekleniyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 henüz tanıtıldı ve şimdi tüm gözler bu yeni akıllı telefonun üzerinde toplanmış durumda. Ancak bu durum kısa bir süre sonra değişecek, zira yeni modeller tanıtılacak ve dolayısı ile ilgiyi üzerlerine toplayacaklar. Tanıtım için geri sayan akıllı telefonlardan biri de Huawei'nin Mate 30 modeli. Mate 30, Berlin'de eylül ayında düzenlenecek IFA 2019'da tanıtılması planlanıyor. Ve telefondan yeni haberler var...
Yeni Bir Kamera Dokunuşu
SlashLeaks tarafından paylaşılan yeni görüntülere göre Huawei, Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinde farklı bir kamera biçiminine hazırlanıyor. Görsele göre, Mate 30 Pro ve Mate 30 modellerinde arka yüzde tek daire biçiminde bir kamera alanı göreceğiz. Bu alan içinde ise, çoklu kamera dizilimi yer alacak.
Kameraların işleyişi ve özellikleri ne olacak, şimdilik sızıntılardan başka bir bilgi yok. Fakat sunum olarak güzel göründüğü açık. Hatırlanacağı üzere Mate 20'de de kare şeklinde bir kamera alanı sunan Huawei, bununla da telefonuna farklı bir dokunuşta bulunmuştu. Şimdi ise, Mate 30 modellerinde de daire biçiminde bir kamera alanını göreceğiz anlaşılan.
Bu arada Huawei Mate 30 Pro'da 3 arka kamera ve kare şeklinde bir flaş yer alıyor. Ancak bu flaş alanı ayrıca bir TOF 3D kamera alanı da olabilir mi, şimdilik merak konusu... Mate 30 ise, 3 kamera ve LED flaşa sahip gibi görünüyor.
Çentik Alanında Yeni Oyuncu!
Huawei Mate 30 hakkında söyleyeceğimiz tek şey bu değil. Telefonun ön kısmındaki çentik alanına da dikkatli bakarsak, burada da farklılık göze çarpıyor. Burada, Huawei P30 Pro'dan daha büyük bir çentik ve içeriğinde daha fazla kamera veya sensör bulunduğunu görmek mümkün. Bunların ne olduğunu ise şimdilik bilmiyoruz.
Tasarımda da Farklılık Olacak
Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30 modelleri arasında da görüldüğü gibi bir takım tasarım farklılıkları olacak gibi. Paylaşılan görsellerde Mate 30 Pro daha köşeli hatlara sahipken, Mate 30 modeli daha yuvarlatılmış kesimlerden oluşuyor.
Bakalım, Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri nasıl olacak. Eylül ayında IFA 2019 Fuarı'ndan telefonlarla ilgili tüm detayları sizlere bildiriyor olacağız. Ancak o zamana kadar muhakkak yeni Mate 30 ve Mate 30 Pro sızıntıları olacaktır; onları da sizlere iletmeye devam edeceğiz.
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