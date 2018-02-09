Huawei'nin yeni telefonunda 3 kamera olacak...

Çift kamera bile telefonlarda genellikle lüks sayılırken Huawei'nin yeni telefonu, 3 arka kamerayla birden gelebilir!

Huawei'nin yeni telefon kamerası planı...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Sizin için seçtik: Teknolojik hediyeler!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy S9'a Özel Yeni Kılıflar Göründü
Google Motion Stills Tüm Android'lere Geldi
FL Studio ile müzik üretin!
PornHub, Twitter ve Reddit, Deepfake'e Savaş Açtı
Kendi Uzaktan Kumandalı Aracını Kendin Tasarla

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir