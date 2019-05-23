Huawei'ye Bir Yeni Şok Daha
Android'den neredeyse men edilen Huawei, şimdi de diğer bir devden, oldukça güçlü bir yumruk daha yedi!
Huawei'nin telefon işi, ARM'nin Çinli firmayla tüm işlemlerini durdurduğu iddiası üzerine bir darbe daha yedi.
ABD Ticaret Bakanlığı geçen hafta Amerikan firmalarının Huawei ile çalışmalarını yasaklamış, bunun üzerine firmanın Android'li telefonlarının artık işletim sistemi güncellemesi alamayacağı, popüler uygulamalara ulaşamayacağı ortaya çıkmıştı. Ancak ABD'nin kararının gerçek etkileri, çok daha geniş çaplı olabilir ve daha yıkıcı sonuçlara yol açabilir. BBC'nin eline geçen şirket içi yazışmalara göre ARM, çalışanlarına tüm Huawei sözleşmeleri için çalışmayı bırakmalarını emrediyor.
ARM'nin çip tasarımları, Qualcomm ve Huawei'nin Kirin işlemcileri neredeyse her yonga seti tarafından kullanılıyor. İngiltere merkezli ARM'nin sahibi Japon firma SoftBank, ancak firmanı çoğu tasarımı ABD'de üretilen teknolojilerden faydalanıyor. ARM bu nedenle Huawei'yle çalışmanın ABD ticaret yönetmeliklerini çiğnemek anlamına geleceğine inanıyor.
Huawei raporlarla ilgili bir açıklama yapmadı ancak ARM'nin teknolojisinden mahrum kalmak, Huawaei'ye büyük hasar verebilir. Firmanın ABD engeline bir süredir hazırlandığı ve bileşen depoladığı biliniyor ancak ARM'nin teknolojisini bir kenara bırakmak, pek mümkün olmayacaktır. Beklenen Kirin 985 bu durumdan etkilenmeyecek olsa da Huawei, gelecekteki işlemcilerinde ARM teknolojisini kullanamayabilir.
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