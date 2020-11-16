İBB Twitter hesabından 'Netlix Türkiye'ye 'Bir Başkadır' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından Netflix'i etiketleyerek paylaşımda bulundu; Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Bir Başkadır'daki sahneye gönderme yaptı...

İBB'den Netflix'e 'Bir Başkadır' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) twitter hesabından Netflix'i etiketleyerek, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" mesajını paylaştı.

Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Bir başkadır'daki sahneye gönderme yapan belediyenin mesajı şöyle:

"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."

Netflix ise dizideki Meryem karakterine atıfla "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim" mesajını paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Berkun Oya'nın oturduğu 8 bölümlük dizide, Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Derya Karadaş ve Settar Tanrıöğen bir araya geliyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Netflix Türkiye'nin sitesinde Bir Başkadır dizisiyle ilgili şu bilgiler veriliyor: Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.

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