İBB Twitter hesabından 'Netlix Türkiye'ye 'Bir Başkadır' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) twitter hesabından Netflix'i etiketleyerek, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" mesajını paylaştı.
Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Bir başkadır'daki sahneye gönderme yapan belediyenin mesajı şöyle:
"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."
Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor.??
Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır.
??https://t.co/4aZAu3RDrJ pic.twitter.com/xhKI7Y3Nao— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020
Netflix ise dizideki Meryem karakterine atıfla "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim" mesajını paylaştı.
Yönetmen koltuğunda Berkun Oya'nın oturduğu 8 bölümlük dizide, Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Derya Karadaş ve Settar Tanrıöğen bir araya geliyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Netflix Türkiye'nin sitesinde Bir Başkadır dizisiyle ilgili şu bilgiler veriliyor: Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.
- Netflix'in yeni Türk dizisi 50M2 geliyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu...
- Netflix Türkiye 14 yeni projeyi duyurdu! 50m2, Fatma'dan ilk görüntüler...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın