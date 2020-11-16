İBB Twitter hesabından 'Netlix Türkiye'ye 'Bir Başkadır' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından Netflix'i etiketleyerek paylaşımda bulundu; Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Bir Başkadır'daki sahneye gönderme yaptı...