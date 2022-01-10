Instagram Hesaplarını Telif Tuzağıyla Ele Geçiriyorlar

Gerçek süsü verilmiş sahte telif hakkı ihlali şikayetleri, Instagram kullanıcılarının başına bela oldu. Sophos, bu yeni yöntemle hesaplarının ele geçirilme riskine karşı kullanıcıları uyardı.

Instagram Hesabı Telif Tuzağıyla Ele Geçiriliyor

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