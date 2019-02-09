Instagram "Kendine Zarar Verme"ye Önlem Alacak
Instagram, yeni içerik politikasında kullanıcıların bu eylemi yapmasına göz yummayacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz gün Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri tarafından paylaşılan bir gönderi, Instagram'ın yeni içerik politikası hakkında ipuçları verdi. Platform, kullanıcıların kendi vücuduna zarar verme görüntülerinin platformda bulundurulmasını yasakladı. Platform, ayrıca bu tür bir eyleme ait olan ancak eylemin yapıldığı görüntüleri içermeyen gönderileri de (örn. iyileşen yaralar) arama kısmında bulundurmayacak, önerilen gönderiler arasında görüntülemeyecek ve hashtag'ler yoluyla diğer kullanıcıların aramalarında bu tür içeriklerin gösterilmesine engel olacak.
Mosseri, yazısında söz konusu kararın sebeplerini şu şekilde açıkladı: "Şimdiye kadar yaklaşımımızı kendine zarar verme eylemine dair deneyimlerini platformumuz üzerinde paylaşan kullanıcılara yardımcı olmak üzerine kurduk. Paylaşılan içeriklerin platformumuzda bulunmasına izin verdik zira uzmanlar, söz konusu kişilerin yardım bulması için bunun yapılmasının gerekli olduğu görüşündeydi. Ancak bu içerikleri görme ihtimali olan diğer insanların nasıl etkilenecekleri konusuna ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz."
Instagram, kendine zarar verme eylemi ile ilgili olan, ancak bu eyleme dair görüntüler içermeyen paylaşımların platformdan tamamen kaldırmayacak. Platform, bunun yerine bu görsellerin bir hassaslık filtresi ile işaretlenerek istenmeyen etkileşimler almalarını engelleme yoluna gidebilir. Mosseri, açıklamasında "bu tür bir durumda olan insanları ötekileştirmek ve izole etmenin yanlış olacağını ve bu tür paylaşımların bir yardım çağrısı niteliğinde olduğunu düşündüklerini" de belirterek, bu tür durumlarda platformun bu tür paylaşımlar yapan ya da bu paylaşımları özellikle araştıran kimselere daha fazla yardım edebilmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Mosseri, çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan kişilere en doğru yaklaşımı sergilemek üzerine çalışıldığını belirterek hassas kullanıcıları intihar ve kendine zarar verme eylemini öne çıkaran içerikler ile etkileşimden koruyacak önlemlerin arttırılacağını belirtti. Bu önlemlerin arasında hassas içerik filtrelerinin kullanımının yanı sıra gönderilerinde psikolojik sıkıntılarla baş etmeye çalıştığını belirten kullanıcılara daha destekleyici bir yaklaşımın sergilenmesi de bulunuyor. Bu detay, Instagram üzerinde yaşanan bir olaya değinilmesi açısından önemli: Onlu yaşlarında olan İngiliz vatandaşı Molly Russell, depresyon ve intihar ile ilgili düşüncelerini Instagram üzerinden paylaşmış ve 2017 yılında gerçekleştirdiği intiharın üzerine Russell'ın ailesi, sosyal medya ağlarını kızlarının intiharının baş sorumlusu olarak nitelemişti.
Mosseri, açıklamasında Zihinsel Sağlık Merkezi ve Save.org yetkililerinin Instagram ile iletişime geçerek insanlar için deneyimlerin paylaşılabileceği bir yerin var olmasının önemli olduğunu ancak bu paylaşımların insanların kendine zarar verme eğilimlerini tetiklemesinin daha zararlı durumlara yol açacağını vurguladıklarını da belirtti.
Bu sebeple Mosseri'nin açıklamaları, Instagram'ın yeni içerik politikasını net olarak gözler önüne seriyor. Instagram'ın yeni içerik politikası, platformda intihar ve kendine zarar verme eylemlerini içeren gönderilerin barındırılmaması ve bu tür içeriklerin sağladığı etkileşimlerin kısıtlanması yaklaşımını temel alacak.
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