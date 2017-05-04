Intel, 7 Yıldır Kapamadığı Açığı Nihayet Kapattı!

Intel, bazı işlemcilerinde keşfedilen ve yedi yıldır düzeltilmeyen tehlikeli açığı, nihayet kapattı!

vPro İşlemcileri Etkileyen Kritik Hata Çözüldü

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