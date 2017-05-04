Intel, 7 Yıldır Kapamadığı Açığı Nihayet Kapattı!
Intel, bazı işlemcilerinde keşfedilen ve yedi yıldır düzeltilmeyen tehlikeli açığı, nihayet kapattı!
Intel, vPro işlemcileri yedi yıldır etkileyen tehlikeli bir açığı nihayet kapattı. Sorun, Intel'in Active Management Technology (AMT), Intel Standard Manageability (ISM) ve Intel Small Business Technology firmware için oluşan ayrıcalık yükselmesinin doğurduğu bir güvenlik açığı. Bu açığı kullanarak saldırganlar bilgisayarın kontrolünü tamamen ele geçirebiliyor.
Kişisel bilgisayar kullananların endişe etmesine gerek yok, çünkü bu hata Intel'in halk için hazırladığı işlemcileri etkilemiyor, ama işletme sahiplerinin yürüttüğü vPro işlemci ile çalışan sunucu bilgisayarlar uzun süredir tehlike altında.
Şirket, sorunun Intel manageability firmware 6.x'ten 11.6'ya kadar olan sürümleri etkilediğini açıkladı. Bundan önceki ve sonraki sürümler güvende.
Sunucunuz eğer yukarıda geçen sürümlerden biri ile çalışıyorsa, Intel'in yama uygulama kılavuzunu kullanarak yazılımlarını güncellemeleri gerekiyor. Açığın kötü niyetli insanlara sunduğu güç yüzünden riskin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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