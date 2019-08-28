İnternetiniz Netflix'i 4K İzlemek için Yeterli mi?
Evinizdeki internet bağlantı hızınız, Netflix'i 4K çözünürlüğünde izlemek isterseniz, buna yeter mi? Netflix'in bu aracıyla test edin.
Netflix'i 4K çözünürlüğünde izlemek istiyorsanız, bunun için sadece yüksek çözünürlüklü bir ekran yeterli değil. İnternet bağlantınızın da yeterince hızlı olması gerekiyor.
Netflix'e göre 4K kalitesinde akış yapabilmek için en az 25Mbps bağlantıya ihtiyacınız var. Türkiye'de her ev bağlantısının bu hıza yetişmediğini veya sınırda dolaştığını biliyoruz. Full HD çözünürlük ise sadece 5Mbps hız ile yetiniyor, bu yüzden Full HD'de sorun yaşama ihtimaliniz düşük.
Evinizdeki bağlantı hızının 4K çözünürlüğünde Netflix'e yetip yetmeyeceğini Netflix'in test aracıyla görebilirsiniz. 25Mbps veya daha yüksek sonuç almanız, Netflix'i 4K izleyebileceğiniz anlamına geliyor. Tabi evinizde birden fazla kişi aynı anda video izliyorsa, 25Mbps'nin üzerinde olmanız gerekebilir.
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