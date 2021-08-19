iOS 15'le Gelen Küçük Ama Önemli Yenilik!

iPhone ile düşük ışıkta fotoğraf çekerken, gece modu otomatik olarak açılıyor. Bu, çekimin daha uzun sürmesi, ancak karanlıkta ne olduğunu görebilmeniz için çok daha parlak bir görüntü elde edildiği anlamına geliyor. Ancak herkes bu durumdan memnun değil. Neyse ki iOS 15 ile bu otomatik geçişi kapatma seçeneği gelecek.
9to5Mac'in haberine göre, şu anda test edilmekte olan iOS 15 beta sürümünde bulunan Apple yazılım güncellemesi, son haliyle Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak ve kullanıcının otomatik gece modunu tamamen kapatmasına izin veren bir ayara sahip. İsteyenler, gece modunu elle açabilecekler.
Gece modunun standart fotoğraflarda otomatik olarak görünmesiyle ilgili sorun, daha parlak ve daha kolay görülebilen enstantanelerle sonuçlanmasına rağmen, bunun 'daha iyi' fotoğraflar çekilmesini sağlamamasıydı. Birçok gece fotoğrafı, gecenin karanlığı ve sokak ışıklarının veya binaların parlaklığı ya da çektiğiniz diğer her şey yan yana geldiğinde çok daha sanatsal görünüyor.
Her durumda, bu yeniliğin kısa bir süre sonra Android cihazlara da geleceği düşünülüyor, zira onlar da gece modunda iPhone'ların yaşadığı probleme benzer bir problem yaşıyorlar.
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