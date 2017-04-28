iPhone 8 Diyagramı, Kablosuz Şarjın İpucunu Verdi!

Yeni sızan bir diyagram, iPhone 8'in parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj özelliğiyle ilgili ipuçları veriyor!

iPhone 8 Diyagramı, Kablosuz Şarjın İpucunu Verdi!

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