iPhone 8 Diyagramı, Kablosuz Şarjın İpucunu Verdi!
Yeni sızan bir diyagram, iPhone 8'in parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj özelliğiyle ilgili ipuçları veriyor!
iPhone 8'in ön yüzü tamamen ekran olacaksa Apple, parmak izi tarayıcısını nereye koyacak? Apple tutkunlarının merak ettiği bu sorunun cevabı, sızan şematikte kısmen "göründü".
Son günlerdeki dedikodular, Apple'ın parmak izi sensörünü iPhone 8'in arka yüzüne yerleştirebileceğini söylüyordu. Ancak Benjamin Beskin tarafından paylaşılan diyagramda, telefonun arkasında herhangi bir parmak izi sensörüne rastlanmıyor. Yani en azından sensörün arka yüzde olmayacağı anlaşılıyor. Ancak tüm bunlar, parmak izi sensörünün ekrana entegre edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyor.
Diyagramda arka kameraların iPhone 7 Plus'takinin aksine dikey olarak sıralandığını da görüyoruz. Kameraların bu şekilde dizildiğini daha önce de görmüştük ancak Apple'ın böyle bir değişikliği neden yaptığını bilmiyoruz. İhtimallerden biri, Apple'ın artırılmış gerçeklik işlevlerini desteklemek üzere bu değişikliği yapmış olması.
Şematikte ortada yer alan büyük daire ise Geskin'e göre kablosuz şarj yüzeyi olabilir. Şimdilik sadece bir tahmin ancak iPhone 8'in kablosuz şarjla gelebileceği uzun süredir konuşuluyor.
Kaynaklarına yüzde 95 güvendiğini söylese de Geskin, sızıntılarıyla ünlü bir isim olmadığından bu diyagrama bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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