iPhone 8 Lightning Portunu USB-C ile Değiştirebilir
Yeni bir iddiaya göre Apple, "olmaz" deneni yapıp bu özelliği iPhone 8'den kaldırabilir!
iPhone 8, Wall Street Journal kaynaklı yeni bir bilgiye göre Lightning portunu kullanmaktan vazgeçerek USB-C portuna geçiş yapabilir.
WSJ'nin raporuna göre bir sonraki iPhone, "Apple'ın orijinal Lightning konektörü yerine güç kablosu ve diğer çevrebirimler için USB-C portunu kullanacak". Cihazlarını hep özel şarj bağlantılarıyla sunan Apple'ın böyle bir hamle yapması, şaşırtıcı olacak. Yine de bu tamamen ihtimal dışı değil çünkü firmanın MacBook serisinde USB-C'yi kullanmaya başladığını biliyoruz.
Aslında rapor, USB-C portunun cihaz üzerinde olacağını söylemiyor, yani sadece şarj adaptörünün üzerindeki portun USB-C'ye dönüştürülmesi söz konusu olabilir. Bu durumda USB A - Lightning yerine USB C - Lightning bağlantılarını kullanmaya başlayabiliriz. Bu durumda yeni bir Mac satın alanların, iPhone'larını bilgisayarlarına daha kolay bağlamaları mümkün olacak.
Rapor, Apple'ın bu seneki iPhone 8'in home düğmesini kaldırarak, bu düğmenin yerine dokunmatik "fonksiyon alanını" yerleştireceğini de söylüyor. Bunun yanında rapora göre bu seneki üç iPhone'dan biri, uçtan-uca OLED ekranla gelecek. Diğer modeller ise standart LCD ekranları kullanmaya devam edecekler.
Zeynel A. Öztürk
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