iPhone X İçin Satış Yasağı İstendi
Apple ve Qualcomm arasında bir süredir devam eden sert savaşta son perde: Snapdragon işlemcilere suçlama, iPhone X'e yasaklama talebi!
Apple ve Qualcomm, yasal savaşlarına devam ediyorlar; üstelik savaş karşılıklı hamlelerle iyice sert bir hal almaya başlıyor. Qualcomm'un temmuz ayındaki patent ve telif hakkı ödemeleri davasına karşı Apple, Snapdragon mobil işlemcilerin pil ömrü patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle karşı dava açtı. Böylece Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri de, ilk kez büyük kavgaya konu olmuş oldu. Hemen ardından Qualcomm, Apple'ın 5 patentini çiğnediğini iddia ederek, başta iPhone X olmak üzere, iPhone 7 ve 8 serisinin ABD'de yasaklanmasını talep etti.
Qualcomm'un temmuz davası, Apple'ın pil ömrünü geliştirmesine yarayacak bazı patentlerini kullandığını iddia ediyordu. Apple bu iddiaları reddetti, sonra da üzerine dün, kendi sahip olduğu sekiz pil ömrü patentini Qualcomm'un Snapdragon çipinin ihlal ettiğini söyleyerek karşı dava açtı.
Apple, özellikle Snapdragon 800 ve 820 çiplerinin ismini verdi ve bu çipler birçok Android akıllı telefonda kullanılıyor.
Kısacası Apple ve Qaulcomm arasındaki savaş, aylar sonra ilk kez bu kadar sertleşiyor. Konuya hem Snapdragon çiplerinin dahil olması, hem de yeni iPhone 8'lerin ve iPhone X'in mahkeme salonlarına taşınması, önümüzdeki günlerin çok daha ilginç geçeceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir...
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