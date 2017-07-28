iPod Nano ve Shuffle Artık Yok

Apple, satıldığından belki bile haberiniz bile olmayan bu cihazlarını artık satmayacağını duyurdu!

iPod Nano ve Shuffle Artık Yok

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