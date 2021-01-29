İş arayanlar dikkat: 2021'de yükselişe geçmesi beklenen 14 pozisyon

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında istihdam rakamlarında düşüş yaşandı. Peki 2021'de neler olacak? Ekonomist Dergisi'nin 'İstihdam 50' araştırmasının sonuçlarına göre yükselişe geçecek 14 pozisyon var.

50 şirket binlerce kişiye istihdam sağlayacak: İşte yükselişe geçecek 14 pozisyon

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı zor bir yıl oldu. Pandemiden kaynaklanan zorluklar iş dünyasına da büyük ölçüde yansıdı. Peki 2021 yılında neler olacak? Ekonomist Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği  'İstihdam 50' araştırması bu soruyu yanıtlar nitelikte.

Geçtiğimiz yıla göre istihdam rakamlarında düşüş var. Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre 50 şirket, 35 bin 835'in üzerinde yeni istihdam sağlayacak. Bu şirketlerin arasında Yemeksepeti, Migros ve AssisTT ilk üçte yer alıyor. Peki yükselişe geçecek 14 pozisyon hangileri?

YÜKSELİŞE GEÇECEK 14 POZİSYON

Ekonomist'in araştırmasına göre, yükselişe geçecek 14 pozisyon şu şekilde;

  • Veri analistleri
  • Veri bilimciler
  • Yapay zeka uzmanları
  • Makine öğrenimi uzmanları
  • Dijital pazarlama ve strateji uzmanları
  • İş geliştirme uzmanları
  • Dijital dönüşüm uzmanları
  • Bilgi güvenliği analistleri
  • Yazılım ve uygulama geliştiricileri
  • Veri tabanı ve ağ uzmanları
  • Robotik mühendisi
  • Yönetim ve organizasyon analistleri
  • Finansal teknoloji mühendisi
  • Risk yönetim uzmanlığı

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