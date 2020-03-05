İşte 2019 Yılında En Çok Tercih Edilen İnternet Çözümü!

Turkcell'in fiber hızında internet sunan yenilikçi çözümü Superbox, 2019 yılında da müşterilerin en çok tercih ettiği hizmetlerden biri oldu.

Superbox, 2019 Yılında 10 Kat Kullanıcıya Erişti

Müşterileriyle en yeni teknolojileri buluşturmak için aralıksız çalışan Turkcell'in, evlere ve iş yerlerine fiber hızında internet sunduğu Superbox çözümünün kullanıcı sayısı 2019 yılında 323 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre 10 kat artış gösteren Superbox, 4,5G şebekesi üzerinden 375 Mbps'ye varan hızlarda hizmet veriyor. Fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymadan elektrik olan her yerde çalışmasıyla farklılaşıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: "Turkcell olarak müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu amaçla sunmaya başladığımız Superbox ürünümüz ile fiber hızında mobil internet sunarak ev internetini yeniden tanımladık. Türkiye'nin dört bir yanından Superbox'a gelen yoğun istek karşısında biz de aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştirerek yüksek hızlı internet talebine anında cevap verdik. İnsanımızın ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya ve böylece hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz."

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