İşte Galaxy Watch 2 ve Watch Active 3 Hakkında İlk Bilgiler!

Samsung, geçtiğimiz sene akıllı saati Galaxy Watch ve spor tarafında Galaxy Watch Active 2'yi kullanıcılarla buluşturmuştu. Galaxy Watch modelinde daha maskülen, Watch Active 2 modelinde ise daha feminen bir yapıyı benimseyen Samsung, öte yandan iki cihaz arasında bezel konusunda da fark yarattı. Hatırlarsanız her iki saatin incelemesini de sizlerle paylaşmıştık.
Galaxy Watch İncelemesi için buraya, Galaxy Watch Active 2 incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.
Galaxy Watch'da saatin çevresinde fiziksel bezel yer alırken, Watch Active 2'de dijital bezel bulunuyordu. Peki, sonraki saatte neler olacak?
Yeni modellerin ne zaman geleceği şimdilik belli değil. Ancak Mobil Dünya Kongresi'nde bununla ilgili yeni haberler görebiliriz. Samsung, yeni saatini Galaxy S20 tanıtımı sırasında da yapabilir. Öte yandan yeni saatlerin isimleri de şimdilik bilinmiyor. Galaxy Watch 2 ve Galaxy Watch Active 3 isimleriyle ortaya çıkması beklenen yeni saatler için ise ilk bilgiler gelmeye başladı.
GALAXY WATCH 2 İLK 5G AKILLI SAAT OLABİLİR!
Şimdilik kod isimleriyle anılan yeni saatler, SM-R840 / 845 ve SM-850 / 855 model numaları ile anılıyorlar. Yine 2 farklı boyutta sunulacak olan saatlerde, her model için hücresel veri varyanı olacak ve LTE desteği bulunacak.
Bununla birlikte, Samsung'un bu yıl 5G'ye odakanacağı göz önüne alındığında, dünyanın ilk 5G akıllı saatini de tanıtmak istemesi muhtemel.
DEPOLAMA ALANI 2 KAT ARTACAK
Samsung'un gelecek saatleriyle ilgili gelen söylentilere göre depolama kapasitesinin 2 kat artacağı. Halihazırda 4 GB olan depolama alanının yeni modellerde 8 GB olacağı söyleniyor. Ancak bunu bekleyip göreceğiz.
GÖZLER GALAXY S20 VE GALAXY Z FLIP'TE!
Şimdi gözler 11 Şubat'ta düzenlenecek olan Samsung Unpacked etkinlinde. Samsung'un bu lansmanında Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinin yanı sıra katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i de tanıtması bekleniyor. Tüm bilgileri sizlere tanıtım günü iletecek, yeni telefonlar hakkındaki ilk izlenimlerimizi aktaracağız.
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