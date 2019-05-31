İşte Windows 10'un "Son Hali"
Windows 10'un farklı sürümlerinin kullanım oranları, yeni raporda ortaya çıktı!
AdDuplex'in aylık raporu, Windows sürümlerinin kullanım oranlarını ortaya koydu. Rapor, 28 Mayıs itibariyle AdDuplex SDK v2'yi çalıştıran Microsoft Store uygulamalarına dayanıyor.
Veriler, Windows 10'un kullanım oranlarında önemli bir değişiklik olmadığını söylüyor. Mayıs 2019 güncellemesinin bu veriler toplanmadan bir hafta önce yayınlandığını belirtelim. Ancak Microsoft'un güncellemeyi kademeli olarak, dikkatle dağıttığını da söylemek gerek. Bunlar ışığında güncellemenin Windows 10'lu PC'lerin yüzde 1,4'üne girdiği gözleniyor. Bir senelik Nisan 2018 güncellemesi ise PC'lerin yüzde 61,1'ine yüklenmiş durumda. Geçen ay bu oran, yüzde 63,2 idi. Ekim 2018 güncellemesinin ise yüzde 29,3'ten yüzde 31,3'e ulaştığı gözleniyor.
Windows Insider'ların oranının yüzde 0,8'den yüzde 0,2'ye düşmesi, kayda değer bir değişim. Bu tür düşüşler, işlev güncellemeleri sonrasında yaşanıyor. RTM yapıları yayınlandığında ise aktif Insider'ların oranı artıyor.
Windows 10 güncellemelerinin dağıtım hızını gösteren bir grafikte ise sürüm 1903'ün küçük kalması dikkat çekiyor. Microsoft, güncelleme dağıtımında eskisinden dikkatli davrandığından, güncellemenin ne kadar hızlı yayılacağı merak konusu.
AdDuplex, bu defasında verileri 100.000 PC'den topladığını da belirtti. Böylece firmanın örnek boyutu hakkında sanırız ilk kez bilgi sahibi olduk.
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