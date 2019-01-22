Justice League 2'yi yakın zamanda beklemeyin!
Warner Bros-DC Comics. ortaklığı, Justice League serisinin devam yapımını şimdilik rafa kaldırdı. Peki JL 2 ne zaman tutkunları ile buluşacak?
- Barış Terun
2018 yılında gösterime giren Justice League, Warner Bros.'un beklentileri karşılamanın yakınından bile geçemedi. Beyaz perdeye yansımadan önce "1 Milyar dolar gişe hasılatı sınırını kolayca aşar" yorumları yapılan Justice League, 300 milyon dolarlık astronomik yapım ve bir o kadar da reklam bütçesine rağmen sadece 650 milyon dolar gişe hasılatı elde edebildi. Bu da yapımcı stüdyonun zararın eşiğinden dönmesine neden oldu.
DC Comics-Warner Bros. işbirliği; Wonder Woman ve Aquaman gibi solo filmlerde ciddi başarılar kazandı. Wonder Woman 850, Aquaman ise DC Extended Universe rekorunu kırarak 1.2 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.
Marvel ve DC arasındaki fark, Marvel'ın aşırı sabırlı davranması ve kahramanların solo filmlerini 10 yıl boyunca iplik gibi örmesiydi. DC Comics ise biraz sabırsız davrandı. DC'de benzer bir başarıyı Wonder Woman ve Aquaman elde etti. Aquaman son yıllarda en çok kar eden Warner Bros filmi ünvanını kazandı. Kısacası DC Comics-Warner Bros, Marvel'ın politikasını andıran eylemlerde bulunma kararı aldı.
Yapımcının kararı öncelikle Shazam!, Wonder Woman: 1984, Green Lantern Corps., The Batman, The Flash, The Birds of Prey ve The Joker gibi filmleri solo olarak gösterime sokmak... Henry Cavill'in yeni Superman filmlerinde yer alacağı meçhul. Cavill'in yerine pek çok oyuncu ile görüşülüyor. Bahsi geçen yapımlar başarılı olursa Justice League 2, 2022 sonu veya 2023'ün ilk çeyreğinde gösterime girecek. Batman rolündeki Ben Affleck de, büyük ihtimalle DC evreninden ayrılıyor. Seçilecek yeni oyuncu DC evreninde dengeleri değiştirebilir.
Kısacası 2019 yılında beyaz perdeye uyarlanması beklenen Justice League 2, üç veya dört yıllık bir gecikme ile gösterime girecek.
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