Kahvelerde okey sorusu Google Trendler'de! Kahvelere okey ne zaman gelecek?

Google Trendler, Google kullanıcılarının bulunulan bölgede en çok neleri aradıklarını gösteriyor. Google Trendler'de yükselişe geçenler arasında dikkat çeken bir 'okey' sorusu da var: Kahvehanelerde okey ne zaman oynanacak? Çünkü kahvelerdeki kişilere göre şu an tabletten oynadıkları okey, "keyif vermiyor".