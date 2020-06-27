Karayip Korsanları 6'nın başrolünü Margot Robbie oynayacak!

Yıllardır sinema severlerle buluşan ve klasik haline gelen Karayip Korsanları 6. serisi ile yoluna devam edecek. Çekimleri ne zaman başlayacağı bilinmeyen Karayip Korsanları 6 filminin ilk başrol oyuncusu ise belli oldu. Son dönemin en popülerlerinden biri olan Margot Robbie Karayip Korsanları 6'da yer alacak...