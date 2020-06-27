Karayip Korsanları 6'nın başrolünü Margot Robbie oynayacak!

Hollywood'un en uzun soluklu ve en çok kâr getiren film serileri arasında yer alan Karayip Korsanları'nın (Pirates of the Caribbean) 6. serisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Film ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı ve oyunculardan birinin ismi belli oldu.
Tarzn Efsanesi, Yırtıcı Kuşlar gibi filmlerle tanıdığımız Margot Robbie Karayip Korsanları yeni filmin kadrosunda olacak. Başrollerden biri olacak olan Margot Robbie'nin rolünün ne olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
JOHNNY DEPP'İN OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Karayip Korsanları 5.filmden sonra Johnny Depp'in yeni yapımda yer almayacağı iddia edilmişti. Margot Robbie açıklaması gelmiş olsa da Johnny Depp için iddialar henüz doğrulanmadı.
Margot Robbie filmleri;
Para Avcısı
Zamanda Aşk
Ben, Tonya
Aşk Uğruna
Fokus
Tarzan
Gerçek Kötüler
Yırtıcı Kuşlar
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