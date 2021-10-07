Keşfedilen 2 Yeni Asteroit, Uzay Madenciliğinin Başlamasını Sağlayabilir!

Asteroitlerde madencilik yapıp değerli metaller çıkarma fikri artık sadece bilim kurgu filmlerine özgü değil. Özel girişimcilerin bu alanda ciddi ciddi planlar yapmakta olduğunu biliyoruz. Ancak bir sorun var: Bilinen asteroitlerin yalnızca küçük bir kısmında bu değerli metaller bulunuyor ve bu asteroidler ana asteroit kuşağının Dünya'ya uzak noktalarında yer alıyor. Bununla birlikte, daha küçük, ancak Dünya'ya çok daha yakın olan iki asteroit üzerinde yapılan bir çalışma, bunların hem bilimsel hem de ticari açıdan ilgi çekici olduğunu ortaya koydu. Asteroidlerden birinden 50 yıl boyunca çıkarılacak madenlerin 11 trilyon değerinde olduğu tahmin ediliyor.
16 Psyche olarak adlandırılan asteroidde demir, nikel, silikon ve karbon bulunuyor. Ancak bu asteroit Güneş'e en fazla 2,5 astronomi birimi uzaklığa kadar yaklaşıyor. Buradan elde edilecek madenleri Dünya'ya getirmek, inanılmaz büyük bir maliyetin altına girmek anlamına geliyor. NASA önümüzdeki yıl Psyche asteroidine bir araştırma görevi başlatmayı düşünüyor. Bu arada, Planetary Science Enstitüsü'nden astronomlar, ümit vaat eden iki asteroit daha belirlediler. Dünya'ya yakın asteroidler klasmanında yer alan 1986 DA ve 2016 ED85.
Planetary Science Enstitüsü'nden Dr. Juan Sanchez, "Analizlerimize göre iki asteroidde de %85 metal (demir ve nikel) ve %15 silikat malzeme bulunuyor" diyor. Bunun gibi asteroidlerin metal açısından çok zengin olmasının nedeni, aslen Dünya'da olduğu gibi, metallerinin çoğunun çekirdeğe çökmesine yetecek kadar büyümüş bir nesneden kopup gelmiş olmaları. Küçük bir gezegen bir nedenden dolayı parçalandığında, çekirdek parçalar büyük ölçüde metalik bileşimlerini koruyor.
1986 DA yaklaşık 2,4 kilometre genişlikte. Boyut olarak küçük bir asteroit olmasına rağmen hesaplamalara göre 28 milyar ton demir ve 2,5 milyar ton nikel içeriyor. Çok daha az oranlarda da kobalt ve değerli metaller (altın ve bakır) bulunuyor. Eğer bir şekilde uzay madenciliği gerçek olursa, tek bir asteroidden elde edilecek metaller bile Dünya'nın metal ihtiyacını uzun bir süre karşılayabilir.
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