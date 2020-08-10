Köpekler için Snapchat'ten yeni filtre! Disney karakteri gibi görünecek!

Snapchat yeni filtrelerle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şimdi de köpeklerin Disney karakteri gibi görünmesini sağlayan yeni bir filtre ekledi. Kısa zamanda birçok kişi köpeğine bu filtreyi denedi ve paylaştı. İşte ortaya ilginç görüntüler çıkaran filtreden bazıları...