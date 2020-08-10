Köpekler için Snapchat'ten yeni filtre! Disney karakteri gibi görünecek!

Snapchat yeni filtrelerle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şimdi de köpeklerin Disney karakteri gibi görünmesini sağlayan yeni bir filtre ekledi. Kısa zamanda birçok kişi köpeğine bu filtreyi denedi ve paylaştı. İşte ortaya ilginç görüntüler çıkaran filtreden bazıları...

Yeni Snapchat filtresi ile köpeğiniz Disney karakteri gibi görünebilir

Yıllar boyunca, tüm Disney prensesleri ve Disney'in onlarca yıldır yarattığı çeşitli animasyon dizilerinden ve filmlerden bazı kahramanlar dikkatleri üzerine çekti. Pluto, Dug gibi bir dizi unutulmaz köpek karakteri bunlardan bazıları. 

Snapchaters ile artık sevgili köpekleri daha sevimli hale getiren bir filtreye ve köpeklerin Disneyleştirilmiş versiyonlarına sahip olabilirsiniz. İnternet kullanıcıları bu filtreye çıldırmış durumda.

Uygulamanın kendisi özellikle bunun bir "Disney" sürümü olduğunu söylemese de, filtre "çizgi film yüzü" olarak adlandırılıyor. Kesinlikle Disney'den ilham alarak yapılmış bir filtre.

Danielle Sugden adlı bir Facebook kullanıcısı yakın zamanda filtreyi buldu ve köpeklerinde denedi,  sonuçlar sevimli ve tek kelimeyle muhteşemdi.

Uygulamanın yalnızca gözleri tanıdığı ve onları stilize ettiği ortaya çıktı. Uygulamanın yüz tanıma teknolojisi, özellikle gözlerin nasıl döndüğüne ilişkin çeşitli yüz ifadelerine de izin verir.

Dogspotting Society Facebook grubundaki gönderi binlerce kişi tarafından görüldü ve bir günden kısa bir süre içinde 3.000 paylaşım, 14.000'den fazla etkileşim ve 5.500'den fazla yorum aldı.

En iyi yanı, binlerce kişinin filtreyi farketmesi ve filtreyi kendileri için denemesi.

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