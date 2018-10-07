Kore'den Sıra Dışı Bir Otomat Satışı Daha!

Güney Kore, otomatlar aracılığı ile satılan ürünlere çok ilginç bir yenisini daha ekliyor!

Kore'den Sıra Dışı Bir Otomat Satışı Daha!

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