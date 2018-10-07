Kore'den Sıra Dışı Bir Otomat Satışı Daha!
Güney Kore, otomatlar aracılığı ile satılan ürünlere çok ilginç bir yenisini daha ekliyor!
Yıllar içerisinde otomatik satış cihazları ile pek çok farklı şey satılmaya çalışıldı. Firmalar bu satış otomatları içecekler ve atıştırmalıklar gibi sıradan ürünlerin yanı sıra, arabalardan Snapchat kamera gözlüklere kadar pek çok farklı ürünü satmayı denedi. Şimdi ise Güney Kore'nin Ulusal Tarım Kooperatif Federasyonu (National Agricultural Cooperative Federation) yerel telefon firması KT ile ortaklık kurarak, insanlara satış otomatları aracılığı ile et taşımayı hedefliyor.
Makineler öncelikli olarak Seul'da denenecek ve eğer başarılı olurlarsa, ülkenin diğer kısımlarına yayılacak. Ayrıca bu cihazlar, özel bir kasabı olmayan süpermarketlere de yerleştirilebilecek. Müşterilerin seçebilecekleri 20 farklı et ürünü bulunacak ve bunlar yaklaşık olarak 300 gramlık kesimler olarak satın alınabilecek.
Makinenin kendi sıcaklığını ayarlıyor olması ve müşterilere, herhangi bir insandan destek almadan et sağlayabiliyor olması, bu cihazların ürünlerinin kasaplardakine göre %20 daha ucuz olması anlamına geliyor.
Ancak bu yenilik herkes için düşünülerek geliştirilmiş değil. Cihazların ana hedef kitlesi, Güney Kore'de 5.28 milyon adet bulunan tek kişilik evler. Düşünülene göre bu kişilerin çalışma saatleri sırasında bir mağazaya uğrayamama ihtimalleri söz konusu ve kendileri yerine alışveriş yapacak biri de olmayabilir. Et satış makineleri akıllı ödeme sistemleri ve otomatik kontrollerle donatılmış durumda ve bu cihazların özellikle zamanı olmayan tek kişilik evler için çözüm olması bekleniyor.
Levent Öztürk
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