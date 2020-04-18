Korona Virüs Yemek Kartlarını da Değiştirdi! İşte Yeni Nesil Kartlar!

Türkiye'nin ilk yemek kartı Ticket Restaurant'ı kullanıcılarıyla buluşturan Edenred, dijitalleşme vizyonuyla yaptığı yatırımları artırıyor. NFC (Near Field Communication - Yakın Alan İletişimi) teknolojisine dayanan yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay'i kullanıma sunan Ticket Restaurant Edenred, Türkiye'de yemek kartı sektöründeki mobil ödemeleri de farklı bir boyuta taşıdı. NFC özelliği bulunan yeni nesil ÖKC'ler (Ödeme Kaydedici Cihazlar) ve mobil uygulama arasında temassız iletişim kurarak kart kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran EdenredPay ile tüm Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları Android cep telefonlarını, yazar kasaya yaklaştırarak, ödemelerini bugüne kadar hem deneyimlemedikleri bir hız ve kolaylıkla, hem de güvenli bir şekilde yapabilecekler.
"Ticket Restaurant'dan bir ilk daha"
Son yıllarda dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlarla artık kendilerini bir FinTek şirketi olarak konumlandırdıklarını söyleyen Eric de Ladoucette, sözlerine şöyle devam etti "Dünyada yemek kartını ilk yaratan ve yaygınlaştıran, Türkiye'yi yemek kartıyla tanıştıran pazar lideri firma olarak sektöre öncülük etme misyonumuz var. Nakitsiz ve kartsız bir dünyaya doğru hızla ilerlediğimiz bugünlerde dijital ödeme yöntemlerinin sunduğu kolaylık ve hijyenik kullanım avantajı vazgeçebileceğimiz bir şey değil artık. Edenred olarak bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Teknoloji alanında yenilikçi ve fark yaratan çözümler geliştirmek global stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çok yakında tüm kurumsal ödemelerin de dijital ortama taşınacağını öngörüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Sektörümüzde bir ilke daha imza atarak NFC teknolojisine dayanan EdenredPay'i kullanıcılarıyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 'İş hayatınızın her gününde yanınızdayız' mottomuza uygun olarak, iş dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz EdenredPay kullanımının kısa bir süre içinde yaygınlaşacağını ve mobil ödeme sistemlerine yeni bir boyut katacağına inanıyoruz."
"Finansal teknolojilerin kullanım oranı pandemiyle birlikte hızla arttı"
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle daha az fiziksel temas kuralını benimsediğimiz şu günlerde temassız ödeme yöntemlerinin daha fazla tercih edildiğini söyleyen Eric de Ladoucette, "Ernst & Young, Küresel FinTech Kullanım Endeksi sonuçlarına göre dünya genelinde 2019 itibariyle tüketicilerin finansal teknolojileri kullanım oranı yüzde 64'e yükselmişti ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu oran geçen ay itibarıyla çok daha hızlı bir artış gösterdi. Biz de Ticket Restaurant yemek kartının QR kod ile ödeme özelliğinin kullanım oranında bir önceki aya göre yüzde 50'lik bir artış yaşandığını gözlemledik" dedi.
"EdenredPay ile yemek kartlarında mobil ödemeyi bir adım ileriye taşıdık"
EdenredPay'in işleyişi ile ilgili bilgiler veren Edenred Türkiye CIO'su Göksel Marangoz ise; "MyEdenred uygulamasının ve Edenred uygulaması yüklü yeni nesil yazar kasaların birbiriyle temassız olarak haberleşmesini sağladık ve bu teknolojiyi sektörde bir ilk olarak Ticket Restaurant Yemek Kartı'nda hayata geçirdik. Kart taşıma, kullanma veya karta sürekli temas etme gibi eski alışkanlıkları ve kartı unutma korkusunu QR kod ile ödeme sayesinde zaten rafa kaldırmıştık. EdenredPay ile ise bu hızı ve pratikliği bir adım öteye taşıyoruz. BKM'nin açıklamasına göre mart ayında temassız ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 169'luk bir artış gösterdi. Biz de bu eğilime EdenredPay ile ek bir alternatif sunuyoruz" dedi.
"Teknoloji, hız ve yenilik odaklıyız"
EdenredPay ile ödemenin, temassız kartla yapılan bir ödemeden süreç olarak hiçbir farkı olmadığını ancak bu kez karta ihtiyaç duyulmadığını söyleyen Edenred Türkiye CIO'su Göksel Marangoz "Biz hep teknoloji, hız ve yenilik odaklıyız. Kullanıcılarımız artık ödeme işlemini gerçekleştirmek için MyEdenred uygulamasını açmaya bile gerek kalmadan, NFC özelliği olan Android cep telefonlarını yazar kasaya yaklaştırarak ödeme işlemini daha önce deneyimlemedikleri bir hızda gerçekleştirebilecekler" dedi.
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