Koronavirüs, Etkilenmez Denilen Siteleri de Etkilemeye Başladı

Tüm Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren devlerin arasına, şimdi de Kickstarter eklendi.

  • Levent Öztürk
Koronavirüs, Kickstarter'ı da Vurmaya Başladı
Getty Images aracılığıyla Vonkara1

COVID-19 salgını, internette projeler için fon toplama çabalarını da kötü etkilemiş durumda. Kickstarter CEO'su Aziz Hasan tarafından gönderilen ve The Verge tarafından yayınlanan bir firma içi bildirime göre yeni projelerde yıl bazında %35 azalma yaşandı ve "net bir geri dönüş işareti" görülmüyor. Bu ciddi düşüş sebebiyle Kickstarter, "potansiyel işten çıkarmaları" görüşüyor ve yönetim için ödemelerin azaltılması, yeni işe alımların sınırlandırılması ve yeni boşalan konumları doldururken seçici olmak da dahil olmak üzere masraf azaltma yöntemleri belirlenmeye çalışılıyor.

Hasan, çalışanların belirsizliğin "bir kısmını omuzladığını" bildiğini ve endişeleri azaltmak için bu dönem boyunca mümkün olduğunca "düşünceli ve şeffaf" bir şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyledi. Hedef, Kicstarter'ın sadece salgın sırasında değil, "yıllar boyunca" yaratıcıları ve diğerlerini desteklediğinden emin olmak olarak belirtiliyor.

Firma, küçük, evde yapılan şeyler için bir program da dahil olmak üzere projeleri desteklemek için çaba gösteriyor. Ancak bu durum, Koronavirüs salgını sırasında kamusal kaynakların karşılaştığı zorluğun altını çiziyor. Pek çok proje uzaktan tamamlanamıyor ve tamamlanabilecek olanlar da (artan işsizlik sebebiyle) yatırımcı ve tedarikçi bulmakta zorlanıyor. Kickstarter ve rakipleri, toplum tekrar açılmaya başlayana kadar tekrar yükselişe geçebilecek gibi gözükmüyor. Hatta salgın sonrasında bile yatırımcıların destek için hazır olacakları kesin değil.

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