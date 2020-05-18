Koronavirüs Salgını, Sadece Sağlığımızı Tehdit Etmekle Kalmıyor

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma, COVID-19 küresel salgınının gölgesinde sessizce devam ediyor.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'nün (INPE) verdiği resmi devlet verilerine göre Nisan 2020'deki ormansızlaşma, Nisan 2019'a göre yüzde 64 daha çok yaşandı. INPE'nin ormansızlaşma izleme sistemi DETER, 1 Ocak 2020 ile 30 Nisan 2020 arasında 1.202 kilometre karelik ormanın kesildiğini ve yakıldığını ortaya çıkardı. Reuters'a göre is bu oran, önceki seneye göre yüzde 55 daha yüksek.
COVID-19 salgını esnasında ormansızlaşmanın yavaşlaması umulsa da, tam tersi gerçekleşti. Bölgeyi takip eden çevreci grupların azalması ve kırsal bölgelerdeki ekonomik sıkıntıların artması, yasa dışı orman yangınlarının sayısını arttırdı.
Amazon Çevre Araştırma Enstitüsü André Guimarães, NBC News'a yaptığı açıklamada durumu şu cümleyle özetledi:
"Devlet kurumları karantinada, nüfus karantinada, iyi insanlar karantinada - ancak suçlular karantinada değil, bu nedenle aktivitelerini artırmak için bu durumdan faydalanıyorlar."
Brezilya'daki en hızlı ormansızlaşma, 1991 ile 2003 arasında yaşanmıştı. Şu anki yağmur ormanı yok olma hızı, 2000'lerin başındakilerin çok gerisinde ancak son yıllardaki artış endişe veriyor. Sığır eti, soya ve palmiye yağına olan global talepteki artış, ormansızlaşmanın büyük bölümünün yasa dışı olarak yapılmasıyla sonuçlanıyor.
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