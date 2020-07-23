Lenovo, Yeni Oyun Telefonu Legion Phone Duel'i Tanıttı

Lenovo, rekabetin giderek arttığı oyun telefonu alanına yeni bir telefon daha ekledi. Lenovo Legion Phone Duel, firmanın oyun laptopu serisinin adını taşıyor ve bir dizi sıra dışı özellik sunuyor.
Yan taraftan açılan kamerasıyla dikkat çeken telefon, 90W şarj hızıyla piyasadaki en hızlı şarj olan telefonlardan bir tanesi; hatta en hızlısı. Yüksek performanslı Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciyle gelen cihaz, tercihinize göre 12GB veya 16GB RAM sunuyor. Snapdragon 865+ sayesinde dahili 5G modeme sahip olan cihaz, 5G bağlantısının bulunduğu yerlerde size çok hızlı internet deneyimini yaşatıyor.
Cihazın pil gücü, iki adet 2.500mAh pilin toplamında oluşan 5.000mAh kapasiteye sahip. Cihaz 90W ile şarj edilebiliyor ve bu hız, bazı Oppo telefonlarında gördüğümüz 65W'tan bile daha hızlı. Yani şarjınız bittiğinde, telefonu şarj etmek için fazla beklemeyeceğiniz kesin.
Yandan açılan ön kamera, 20MP iken arka yüzde 64MP ve çözünürlüğü belirtilmeyen bir kamera bulunuyor. Arka kameralar, alışıldığı gibi üstte değil, merkezde yer alıyor. Lenovo, cihazda oyunlara yönelik ultrasonik tetik düğmelerinin bulunduğunu söylüyor. Bu düğmeler, muhtemelen Xiaomi Black Shark 3 Pro'daki fiziksel tetik düğmeleri gibi davranıyor.
Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan Lenovo Legion Phone Duel, en azından kağıt üzerindeki özellikleriyle piyasadaki en iyi oyun telefonlarından biri olacak gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın