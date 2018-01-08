Linus Torvalds, Intel'i yerden yere vurdu!

İşlemcilerde çıkan ciddi güvenlik açığının ardından Linux'un mucidi Linus Torvalds, Intel için tartışılacak açıklamalarda bulundu...

Linus Torvalds, Intel'i yerden yere vurdu!

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