Mars Bulutlarının Gizemi Çözülüyor!
Yeni bir araştırma, Mars üzerinde oluşan gizemli bulutların nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları veriyor!
- Levent Öztürk
NASA'nın Mars InSight ve Curiosity araçları sıklıkla gökyüzüne bakıyor ve küçük bulutların görüntülerini Dünya'ya gönderiyor. Mars'ta yağmur yağmıyor ancak bu soğuk, boş gezegenin bulutlu günleri neden yaşadığını öğrenmeye yakın olabiliriz.
University of Colorado Boulder yüksek lisans öğrencisi Victoria Hartwick'in liderlik ettiği bir araştırma ekibi, Mars'ın orta atmosferinde, yerden yaklaşık 30 kilometre yükseklikteki gizemli bulutları inceledi.
Hartwick'in söylediği üzere "bulutlar kendi kendilerine oluşmuyorlar" ve "çevresinde yoğunlaşacak bir şeye" ihtiyaç duyuyorlar. Mars'ta bunu sağlayan şey ise "meteor kaynaklı duman" yani uzay kayalarının Kızıl Gezegen'in atmosferine girmesi ile oluşan buzlu toz olabilir. Hartwick'in belirttiğine göre Mars'a her gün tonlarca uzay molozu çarpıyor. Meteorlar parçalandıkça da muazzam bir toz ortaya çıkıyor. Dünya'da, toz parçacıkları su buharının toplanarak bulut oluşturması için çekirdek görevi görebiliyorlar. Benzer bir durumun Mars için de geçerli olması söz konusu olabilir.
Araştırmacıların Kızıl Gezegen'in atmosferini temel alarak gerçekleştirdikleri bilgisayar simülasyonlarında bulutlar sadece hesaplamalara meteorlar da katıldığında ortaya çıkıyor. Ekip, bulgularını Nature Geoscience dergisinde yayınladı.
Mars bulutlarını incelemek, bilim insanlarına Mars atmosferinin iklim ile nasıl etkileşim kurduğuna yönelik bilgiler verirken, gezegenin daha sıcak ve nemli olan geçmişi hakkında da ipucu sağlıyor.
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