MARTI elektrikli scooter 25 milyon dolarlık yatırım aldı!

MARTI elektrikli scooter Türkiye'de yayılmaya devam ederken, yerli girişim yatırım almaya devam ediyor. Son olarak 25 milyon dolarlık yatırımla gündeme gelen MARTI hakkında detaylar yazımızda...