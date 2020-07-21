MARTI elektrikli scooter 25 milyon dolarlık yatırım aldı!

Türkiye'de giderek yaygın hale gelen yerli girişim Martı Elektrikli Scooter, özellikle koronavirüs pandemisi döneminde oldukça yoğun ilgi gördü. Türkiye'de elektrikli scooter ilgisini yükselten Martı, 25 milyon dolarlık yatırım aldı.
Martı'ya 25 Milyon Dolarlık Yatırım!
Geçtiğimiz yıl Wamda Capital ve 212'den yatırım alan Martı, bu yıl yeniden yatırımla gündeme geldi. 25 milyon dolarlık yatırımın hangi şirket tarafından gerçekleştirildiği henüz açıklanmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce Martı ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Karaismailoğlu, Martı ile ilgili yolcu taşımacılığı yapıldığı için düzenleme yapılmasının şart olduğunu ifade etmişti. Martı'dan yapılan açıklamada ise elektrikli scooter'lar için düzenlemenin yakında açıklanacağı ifade edilmişti.
Martı Ne Zaman Kuruldu?
MARTI 2018 yılında kuruldu ve 2019 Mart,'ta kullanıma sunuldu. Yerli ve yabancı pek çok destekçi buldu. MARTI'nın şu an itibarıyla yaklaşık bin çalışanı ve 3 milyona yakın kullanıcısı var.
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