Mercedes, Arabalarını Kablosuz Şarj Edecek!
Mercedes-Benz, kablosuz şarj edilebilen ilk hibrit arabaları için geri sayıma başladı...
Mercedes-Benz, ilk kablosuz şarj sistemini 2018 yılında gerçeğe dönüştürerek elektrikli araba sahiplerini bir sıkıntıdan kurtarmayı hedefliyor. Yeni teknoloji, önümüzdeki yıl araba üreticisinin seçili modellerinde ilk kez görücüye çıkacak.
Tesla Model 3'ün çok yakında sunulacak olması ile beraber çoğu araba üreticisi, elektrikli araba yarışına adım atmaya başlamış durumda ve Mercedes'in de geride kalmak istememesi oldukça mantıklı. Mercedes'in Wireless Electric Vehicle Charging (WEVC – Kablosuz Elektrikli Araç Şarjı) sistemi, rezonant manyetik indüksiyon şarj sistemine yani şu anda telefonlarda kablosuz şarj için kullanılan teknolojinin temeline bağlı ve Qualcomm'un kablosuz şarj ünitesi Qualcomm Halo ile beraber geliştirilmiş.
Başlangıçta bu teknoloji direkt olarak yeni modeller ile beraber satılmayacak, bunun yerine yeni EV sahiplerinin ödeme yapmalarını gerektiren bir "ekstra" özellik olacak. Group Research and Mercedes-Benz Cars Development yönetim kurulu üyesi Ola Källenius'un söylediğine göre bu, bir tür bir öncü teknoloji ve indüksiyon şarj sistemi halen göreceli olarak pahalı bir teknoloji.
Bu projenin amacı insanlara hibrit araçlarını şarj etmek için çok daha kolay bir yol sunmak. Teknoloji ile beraber firma, aracınızın güç bağlantı girişine robot bir kol veya bir şarj cihazı taktığınız günlerin geride kalacağını ümit ediyor. Sistemin çalışması için yapmanız gereken tek şey, aracınızı bir şarj paletinin menzilinde, aracın yönlendirmeleri doğrultusunda park etmek olacak. Yeni teknolojinin sloganı "Park et ve Şarj et" olarak belirlenmiş.
Levent Öztürk
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