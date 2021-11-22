Meta'nın Messenger ve Instagram Planı, Başka Bahara Kaldı!

FacebooK'un yeni çatı şirketi Meta'nın daha özel bir deneyim için çabası, şirketin başlangıçta umduğundan daha uzun sürecek. Güvenlik şefi Antigone Davis, Facebook Messenger ve Instagram'da varsayılan uçtan uca şifreli mesajlaşmanın kullanıma sunulmasının "2023'te bir zamana" ertelendiğini açıkladı. Davis, sosyal medya firmasının başlangıçta bu girişimin 2022'ye kadar tamamlanmasını planladığını, ancak "bunu doğru yapmak" için fazladan zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ekstra gizlilik WhatsApp'ta zaten etkin durumda ancak Facebook Messenger ve Instagram üzerinde halen şifreli bir sohbet başlatmanızı gerektiriyor (Messenger'da "Gizli Konuşmalar").
Gecikme, en azından Birleşik Krallık'ta, garip bir zamanlamaya yol açabilir. Ülke, 2023'te teknoloji şirketlerinin istismarı önlemesini ve çocukları korumasını gerektirecek bir güvenlik yasası çıkarıyor. Arka kapılar için şifreleme gerektirmese de şu anki Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, kolluk kuvvetlerinin suçluları takip etme kabiliyetini "ciddi şekilde" sınırlayacağını söyleyerek varsayılan şifrelemeye karşı çıkmaktan çekinmiyor. Meta, yasa yürürlüğe girene kadar planlarını değiştirme baskısı ile karşı karşıya kalabilir.
Davis, Meta'nın halen şifrelenmemiş bilgi ve kullanıcı raporlarının bir kombinasyonu yoluyla kötüye kullanımı tespit etme gücüne sahip olacağını söylüyor. Gecikme, hükümetlere güvence vermek ve olası çatışmaları önlemek için zaman da sağlayabilir. Sohbet şifrelemesi kesin bir tehdit altında olmasa da, daha uzun zaman dilimi biraz belirsizlik yaratıyor...
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