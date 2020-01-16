Microsoft CEO'suna Göre "Arka Kapı" Cevap Değil

Geçtiğimiz günlerde katlanabilir çift ekranlı Surface Duo kullanırken görüntülenen Microsoft CEO'su Satya Nadella, Pensacola hava üssüne yakın zamanda yapılan silahlı saldırının ardından yeniden gündeme gelen "arka kapı" konusundaki düşüncelerini paylaştı. FBI, yakın zamanda Florida Pensacola hava üssünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda bulunan iPhone'ların şifrelerinin kırılmasını istemiş ve bu konu bir kez daha gözleri Apple'a çevirmişti.
Apple, daha önce de benzer durumda kalmıştı. 2 Aralık 2015 tarihinde San Bernardino'da bir çift 14 kişiyi vurduktan sonra intihar etmiş ve FBI, olay yerinde bulduğu iPhone'u verilere ulaşma gerekçesiyle Apple'a iletmişti. Açılan davalar sonucunda Apple, FBI'ın istediği arka kapı erişimini vermemişti.
Bu konuda düşüncelerini paylaşan Satya Nadella, açık ve net şekilde, "Arka kapı fikrini korkunç buluyorum," diyerek tarafını gizlilik ve kamu güvenliğinden yana seçmiş. "Her zaman şu iki şeyi benimsediğimizi söyledik: Gizlilik ve kamu güvenliği. Her ikisinin de öncelikleri olması için demokrasimizde bazı yasal ve teknik çözümlere ihtiyacımız var," diyen Nadella, öte yandan daha önce önerdiği "Anahtar Emanet Sistemine" destek verdiğini de belirtti.
Anahtar Emanet Sistemi Nedir?
Arka kapıların yaratılması ve bunların kullanımının direkt olarak yetkililerin eline verilmesinin düşünülemez olduğunu belirten Nadella, öte yandan şirketlerin de güvenlik yetkililerine zaman zaman yardımcı olması gerektiğini söylüyor. Bu fikri de Anahtar Emanet Sistemi adında bir düşünce ile ortaya koyuyor.
Anahtar Emanet Sistemi ile beraber, anahtarın evinizin dışında kilitli bir kutuda depolanması ve bunun belirli koşullar altında yetkililer tarafında kullanılması gerektiğini ortaya koyan Nadella, aslında direkt arka kapı erişimini vermekten çok, korumalı bir arka kapı yöntemini savunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın