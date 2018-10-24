Microsoft Garage, iOS için Earth Lens'i Tanıttı
Microsoft'un sıra dışı çalışmalarıyla tanınan stüdyosu Garage, heyecan verici bir uygulamanın altına daha imzasını attı!
Microsoft Garage, 2009 yılında "Epik haltlar yap" mottosu ile kurulan bir yazılım stüdyosu. Burada şirketin çalışanları serbest zamanlarını ilgi duydukları yan projeleler üzerinde çalışabiliyor ve çoğu zaman bu projeler Microsoft tarafından desteklenerek gerçek ürünlere dönüşebiliyor. Bu yazılımlara örnek olarak Arrow Launcher (şimdiki ismi Microsoft Launcher) ve Word Flow, Hub Keyboard gibi birçok örnek verilebilir.
Bugün ise bu yazılımların arasına oldukça ilginç bir iOS yazılımı eklendi. Microsoft Garage stajyerleri "Earth Lens" adını verdikleri bir uygulamayı, Microsoft'un "İyi Gayeler İçin Yapay Zeka" hareketinin bir parçası olarak tanıttı.
Microsoft ise yaptığı açıklamada bir grup Garage çalışanının Dünya İçin Yapay Zeka takımı tarafından yapay zekanın gücünün havadan çekilen fotoğrafların bir proje içerisinde kullanılması için görevlendirildiğini belirtti. Çabaların sonucu ise Xamarin tabanlı bir uygulama olan Earth Lens oldu. Şirkete göre bu uygulama doğal afet sonrası kurtarma senaryolarında kullanılabilecek bir güç.
Earth Lens Program Yöneticisi Michelle Chen'in yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"Dünya İçin Yapay Zeka takımı tarafından hazırlanmış bir makine öğrenmesi modeli kullanan çalışanlarımız 16 haftalık bir çalışma süresi sonunda geçerli bir ürün ortaya koymayı hedeflediler. Kullanıcı odaklı bir anlayış ve Kızılhaç, OceanMind ve FarmBeats gibi önemli kullanıcılar ile ortak yürütülen çalışmalar sayesinde kullanışlu özellikler ve iterasyonlar kısa zaman içerisinde prototiplerde yer aldı. Ekibimiz doğal afet çalışmalarının yanında bu aracın sosyal etki ve tarım, ormancılık, balıkçılık ve arazi koruması çalışmalarında sürdürülebilirlik bakımından oldukça kullanışlı olabileceğini fark etti."
iOS için Earth Lens şu özellikleri içeriyor:
- Uydu görüntülerinden objeleri tanımlayıp sınıflandırmak ve etiketlemek ve benzer objeleri renk kodu ile göstermek
- Makine öğrenmesi modeli ile tanımlanmış objelerin sayısını tespit edip objeleri kümeleyebilmek
- Belli obje kategorilendirmelerini açıp kapatarak kullanıcıya sadece belli objeler üzerinde odaklanarak çalışabilme imkânı vermek
- Uygulamayı internet bağlantısı olmadan uzaktan çalıştırabilme imkânı
- Fotoğrafları veri görselleştirme tabloları ile zamana göre inceleyerek trend ve örüntüleri gözlemlemek
Microsoft, proje kodunun GitHub'da olduğunu belirtiyor, bu sayede herkes uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilecek. Elbette ki bu uygulama Garage'ın ilk işi değil. Bu yılın başında Garage ekibi Visual Studio üzerinde kullanıcı arayüzlerini prototipleme konusunda geliştiricilere yardımcı olabilecek bir uygulama da geliştirmişti.
Doğan Kürşat Aktaş
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