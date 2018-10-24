Microsoft Garage, iOS için Earth Lens'i Tanıttı

Microsoft'un sıra dışı çalışmalarıyla tanınan stüdyosu Garage, heyecan verici bir uygulamanın altına daha imzasını attı!

Microsoft Garage, iOS için Earth Lens'i Tanıttı

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