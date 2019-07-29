Mobil bankacılığa karşı tehditler artıyor
Mobil bankacılığa yönelik kötü amaçlı yazılımlar, dikkatsizliğinizden faydalanmaya devam ediyor!
- Levent Öztürk
Mobil bankacılık için kötü amaçlı yazılımlar, Check Point'in yeni araştırmasına göre giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. 2018'in ilk yarısına göre karşılaştırıldığında bu yıl, %50 artmış durumdalar.
Firmanın Siber Saldırı Akımları: 2019 Yıl Ortası Raporu (Cyber Attack Trends: 2019 Mid-Year Report) 2019 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında ThreatCloud'u tarafından toplanan bilgilere dayanıyor ve siber suçluların işletmelere saldırmak için kullandıkları taktikleri ortaya çıkartıyor. Check Point, bir blog yazısı aracılığıyla mobil bankacılık kötü amaçlılarının yeteneklerini açıkladı.
Blog yazısında söylenene göre 2018 ile karşılaştırıldığında saldırılar sadece %50 artış ile mobil bankacılık kötü amaçlı yazılımları çok yaygın bir mobil tehdit haline dönüştü. Şu anda bankacılık kötü amaçlıları ödeme bilgilerini, doğrulamaları ve kurbanların banka hesaplarından kaynaklarını çalabiliyorlar ve yeterli ödemeyi yapmayı kabul eden herkes tarafından kullanılabiliyorlar.
Check Point'in söylediğine göre mobil bankacılık kötü amaçlılarının yaygın hale gelmesinin sebeplerinden biri de, Dark Web üzerinde kötü amaçlı yazılım kurma araçlarının daha kolay ulaşılır hale gelmiş olması. Bu araçlar sayesinde yaygın mobil bankaları hedefleyen kötü amaçlıların yeni sürümleri daha kolay bir şekilde kurulabilir...
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