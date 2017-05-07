NASA, ABD'li Geliştiricilerden Yardım İstiyor!
NASA, yıllar öncesinden kalan eski kodları süperbilgisayarı için optimize edecek geliştiricileri yarıştıracak!
ABD hükümetinin bazı alanlarda bakımı milyar dolarları bulan eski donanımlar kullandığı bir sır değil. Onlarca yıl önce yazılmış kodlar, vergileri hesaplamak için belki fazlasıyla yeterli, ancak NASA'nın kompleks sıvı dinamiklerini modelleyen ve yeni nesil deneysel uçaklar tasarlayan araştırma laboratuvarı için ideal olduğu pek söylenemez.
NASA'nın yeni yarışması Yüksek Performanslı Hızlı Bilişim Yarışması (HPFCC), uzay dairesinin yazılımlarını Pleiades süperbilgisayarda 10 ile 10.000 kat arasında daha hızlı çalıştırmayı başaracak yetenekli geliştiriciler bulmayı umuyor. NASA, 246.048 çekirdekli NVIDIA makinesiyle üç parçalı araştırma projesinin ilk bölümünü düzene koymak istiyor. NASA mühendisleri, ilk aşamada özel FUN3D yazılımını kullanarak bilişimsel akışkan dinamikleri modelleri oluşturacak ve fiziksel modellere giriş yapmadan önce potansiyel uçak tasarımlarını analiz edecekler. Bunun ardından görev, çoğunlukla Fortran'da yazılan ve 80'lerin sonlarına dayanan FUN3D kodlarını indirip, sistemin hesaplama sürelerini Pleiades donanımında kısaltmaya yönelik hack'leri araştırmak olacak.
NASA'nın Dönüşümsel Havacılık Kavramları Programı'nın (TACP) direktörü Doug Rohn, bu kapışmanın "geek'lerin hayallerini süsleyen bir iş" olduğunu söylüyor. Yarışmada Fikir ve Mimari kategorilerinde birinci ve ikinci olacaklara toplam 55.000 dolar ödül dağıtılacak. FUN3D ABD hükümeti tarafından yazıldığı için yarışmaya sadece 18 yaşından büyük ABD vatandaşları katılabiliyor. Katılım detaylarına ve FUN3D indirme bağlantısına buradan ulaşılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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