NASA, ABD'li Geliştiricilerden Yardım İstiyor!

NASA, yıllar öncesinden kalan eski kodları süperbilgisayarı için optimize edecek geliştiricileri yarıştıracak!

NASA, ABD'li Geliştiricilerden Yardım İstiyor!

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