Netflix AirPods Pro ve AirPods Max için özel bir çalışma yapıyor

Rapor, anonim bir Netflix geliştiricisinden alıntı yapan iPhoneSoft'tan geliyor ve özelliğin aralık ayından beri test edildiğini söylüyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde lansmanının yapılacağı da dile getirilen iddialar arasında.
Uzamsal ses, daha etkileyici bir surround ses deneyimi yaratıyor. 5.1, 7. 1 veya Dolby Atmos formatında kodlanmış, genellikle birden çok hoparlöre gönderilecek olan surround ses sinyalleri stereo kulaklıklar için tekrar işleniyor. Bu akustik değişiklik, başınızın her iki tarafında yalnızca iki hoparlörünüz olmasına rağmen, bazı seslerin farklı yönlerden geldiği izlenimini veriyor. Bu özelliği kullanabilmek için AirPods Pro veya AirPods Max, artı iOS 14 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran bir iPhone veya iPad'e ihtiyacınız olacak.
Yaklaşan uzamsal ses desteği şimdiye kadar yalnızca bir kaynak tarafından bildirilmiş olsa da, Netflix'in bu formatı desteklemesi mantıklı. Netflix halihazırda birden fazla surround ses standardı sunuyor. Bu yüzden bir başkasını eklemek muhtemelen çok zor olmayacaktır.
Uzamsal ses, Disney Plus, HBO Max ve (elbette) Apple TV Plus gibi hizmetler tarafından zaten destekleniyor. Netflix'in bu trendin gerisinde kalmak istememesi normal.
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