Netflix AirPods Pro ve AirPods Max için özel bir çalışma yapıyor

AirPods Pro veya yeni AirPods Max kulaklığınız varsa, yakın gelecekte bir Netflix ses geliştirmesinden faydalanabileceksiniz. Netflix'in Apple cihazları için uzamsal ses desteği üzerinde çalıştığı söyleniyor.