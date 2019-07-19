Netflix, "Sadece Mobil" Planını Deneyecek

Büyüyecek alan bulmakta zorlanmaya başlayan dizi ve film canavarı Netflix, yaptığı son zamların ardından yeni hedefini seçti!

Netflix, "Sadece Mobil" Planını Deneyecek

Netflix, kendisi için ilginç bir dönemden geçiyor. Orijinal yapımları ve filmlerin yardımıyla ekonomik konumunu oldukça güçlendiren firma, bu yüksek büyüme hızını ne kadar sürdürebilecek bilmiyoruz. 

Firmanın yatırımcıları, Netflix'in yeni üye sayısı tahminini tutturamamasıyla endişe yaşadılar. Netflix'in tahmini 5 milyon kullanıcının hizmete katılması iken sadece 2,7 milyon kaydın gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu, bir sene öncenin ikinci çeyreğine göre 5,5 milyon daha az kullanıcının hizmete katıldığı anlamına geliyor.

Bu elbette Netflix'in işinin bittiği anlamına gelmiyor, ancak çoğu şey sonsuza kadar yükselmeyeceğinden, geçen sene yaşanan yüksek heyecan sona eriyor olabilir. Bu durum, firmanın hisse fiyatlarının yüzde 10 düşmesine yetmiş durumda. Yine de Netflix, yatırımcılarına gönderdiği notta olumlu bir tablo çizdi ve tüketicilerin dünya çapında yüksek bir hızda internet eğlencesine geçtiklerini söyledi.

Firma şimdi biraz daha genişlemek için yalnızca mobil cihazlara yönelik üyelik planları sunmayı amaçlıyor. Bu tür bir plan şu an sadece Hindistan'da sunulacak ancak firma, planı başarısına göre daha fazla ülkeye getirebilir.

140 milyon ücretli üyesi bulunan Netflix, çevrimiçi alandaki gücünü şüphesiz koruyor. Ancak firmanın genişleyebileceği alan, artık çok daha kısıtlı gibi görünüyor.

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