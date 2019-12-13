Netflix'ten Spotify Serisi Geliyor!

Aaron Sorkin'in The Social Network için ikinci senaryoyu yazması beklenirken Netflix, küreselleşen bir başka teknoloji start-up firmasının hikayesi ile insanları çekmeye çalışıyor. Firma, geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda Spotify ve ortak kurucuları Daniel Ek ve Martin Lorentzon hakkında yeni bir orijinal seri hazırladığını açıkladı.
Proje hakkında henüz çok fazla detay bulunmuyor. Netflix, ortaya çıkan ürünün bir belgesel mi, yoksa dramatize edilmiş bir anlatım mı olacağını söylemedi. Ancak firmanın proje hakkında söyledikleri ve projenin yapımcısının, dramaları ile ünlü Yellow Bird UK olduğu düşünülürse, ikinci seçenek daha olası gözüküyor.
Netflix'in verdiği bilgilerin arasında, henüz isimsiz serinin hem İngilizce, hem de İsveç dillerinde çekileceği yer alıyor. Hatta Netflix, Spotify'ın ana vatanından pek çok ismi de kadroya dahil etmiş gibi gözüküyor.
Firma, Netflix'te Quicksand üzerinde çalışmış olan Per-Olav Sørensen'i yapım yönetmeni olarak etiketlemiş durumda. Ayrıca senaryo da İsveçli işletmenin yükselişinin gazeteciler Sven Carlsson ve Jonas Leijonhufvud tarafından kaleme alınmış kurgu olmayan anlatımı olarak tanımlanabilecek Spotify Untold'tan ilham alacak. Ancak görünene göre, The Social Network'ün aksine Netflix'in Spotify serisi, anlatılanlar hakkında daha iyi bir portre çizecek.
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