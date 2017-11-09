Nintendo Flash Oyunları Geri Döndü!
Oyun devinin bir döneme damga vuran ama sonrasında unutulan Flash oyunları, yeniden oynanabilir hale getirildi!
Adobe Flash'ın internetten yavaş yavaş kaybolması kimileri için üzücü bir olay. Patentli format, uzun yıllar boyunca kullanıla geldi, firmalar onunla en animasyonlu ve "şişirilmiş" web sitelerini yapmak için birbirleriyle yarıştılar.
HTML5 öncesi dönemde Flash, birçok çevrim içi oyunun temelini oluşturuyordu ve ilginç şekilde bu oyunların arasında Nintendo'nun bazı oyunları da bulunuyor. Nintendo, bunları çıkaracağı oyunların tanıtımı olarak tasarlamış ve aralarında Metroid Prime, Animal Crossing ve Super Mario Galaxy 2 gibi oyunlar bulunuyor.
Bu oyunların çoğunun kaybolduğu düşünülüyordu çünkü pazarlama işlevlerini tamamladıktan sonra Nintendo onları geri çekmişti. Ama şimdi Skelux takma adını kullanan internet arşivcisi, kendi kişisel web sitesinde bu oyunların çoğunu oynanabilir olarak sunuyor.
Ne yazık ki, hayranların erişebileceği kaynaklar oldukça sınırlı, çünkü bunlar WayBack Machine internet arşivleme projesinden kalma ve bu yüzden ya oyunların bazı dosyaları eksik ya da oyun tamamen eksik.
Oyunların kaliteleri arasında çok fark var. Bazıları ekran görüntüleri ve videolardan pek fazlası değilken, Metroid Prime gibi bazıları daha etkileşimli ve oynanabilir durumda.
Skelux'un sitesinde oyunlara kendiniz de bakabilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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