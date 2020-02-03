Okyanusların sırrını çözecek icat! Sadece birkaç dolara mal edildi!

Okyanusların sırrı yeni bir icat ile aralanacak gibi görünüyor. Bilim insanları yeni geliştirdikleri düzenek ile okyanuslar hakkında daha önce sahip olmadıkları kadar bilgi elde edecekleri konusunda umutlular.
Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı sularla kaplı. Gel gelelim ki sualtı hakkında insanoğlunun bilgisi çok kısıtlı. Okyanusun en derin noktalarına dair keşif yapmak, buradaki hayata dair bilgi sahibi olmak için bilim insanları sürekli işe yarar yol arayışındalar. Yeni keşif ile derin deniz keşiflerine dair birçok bilim insanının ve araştırmacının merak ettiklerine cevap olacak bir adım atılmış olabilir.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları derin deniz araştırmalarında denizanalarını kullanmanın bir yolunu buldular. Bilim insanlarının ürettiği mekanizma ile denizanaları daha hızlı yüzüyor. Elektriksel uyarı kullanan bu düzenek ile deniz anaları daha hızlı hareket ederken, bilim insanları da daha fazla veri elde edebilecekler.
Bu elektrikler uyarı sistemi tıpkı bir kalp pili gibi çalışıyor. Uyarılma yoluyla denizanasının normalden üç kat hızlı hareket etmesini sağlıyor. Araştırmalarda bu elektriksel dürtülerin denizanasına zarar verip vermediğini ve canlılarda stres yaratıp yaratmadığı da kontrol edildi.
Bu yeni yöntem sayesinde denizanasına, okyanus sıcaklığı, tuzluluk oranı, oksijen seviyesi gibi verileri elde etmek için sensörler takılacak. Bu sayede küresel bir okyanus ağı oluşturulacak. Caltech'in yaptığı açıklamaya göre bu mini düzenekler sadece birkaç dolara mal oluyor.
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