Okyanusların sırrını çözecek icat! Sadece birkaç dolara mal edildi!

Bilim insanları, geliştirdikleri bir düzenek ile keşif dünyasında çığır atacak bir adım attılar. Bu keşif insanoğlunun çok kısıtlı bilgiye sahip olduğu okyanuslardaki yaşam ile ilgili ipuçları verecek.

DÜNYAYA DAİR YENİ BİR KEŞİF!

Okyanusların sırrı yeni bir icat ile aralanacak gibi görünüyor. Bilim insanları yeni geliştirdikleri düzenek ile okyanuslar hakkında daha önce sahip olmadıkları kadar bilgi elde edecekleri konusunda umutlular.

Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı sularla kaplı. Gel gelelim ki sualtı hakkında insanoğlunun bilgisi çok kısıtlı. Okyanusun en derin noktalarına dair keşif yapmak, buradaki hayata dair bilgi sahibi olmak için bilim insanları sürekli işe yarar yol arayışındalar. Yeni keşif ile derin deniz keşiflerine dair birçok bilim insanının ve araştırmacının merak ettiklerine cevap olacak bir adım atılmış olabilir.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları derin deniz araştırmalarında denizanalarını kullanmanın bir yolunu buldular. Bilim insanlarının ürettiği mekanizma ile denizanaları daha hızlı yüzüyor. Elektriksel uyarı kullanan bu düzenek ile deniz anaları daha hızlı hareket ederken, bilim insanları da daha fazla veri elde edebilecekler.

Bu elektrikler uyarı sistemi tıpkı bir kalp pili gibi çalışıyor. Uyarılma yoluyla denizanasının normalden üç kat hızlı hareket etmesini sağlıyor. Araştırmalarda bu elektriksel dürtülerin denizanasına zarar verip vermediğini ve canlılarda stres yaratıp yaratmadığı da kontrol edildi.

Bu yeni yöntem sayesinde denizanasına, okyanus sıcaklığı, tuzluluk oranı, oksijen seviyesi gibi verileri elde etmek için sensörler takılacak. Bu sayede küresel bir okyanus ağı oluşturulacak. Caltech'in yaptığı açıklamaya göre bu mini düzenekler sadece birkaç dolara mal oluyor.

Bionic Jellyfish Swim Faster, More EfficientlyBionic Jellyfish Swim Faster, More Efficiently
Engineers at Caltech and Stanford University have developed a tiny prosthetic that enables jellyfish to swim faster and more efficiently than they normally do, without stressing the animals. The researchers behind the project envision a future in which jellyfish equipped with sensors could be directed to explore and record information about the ocean. Jellyfish do not have a brain or pain receptors, but they have been found to secrete mucus when stressed, and no such secretion was observed in this experiment. In addition, the jellyfish went back to swimming normally once the prosthetic was removed. The research represents a "middle ground" between two veins of bioinspired robotics work that Prof. John Dabiri has been involved in for the past decade, both at Caltech and Stanford. More info:

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