Okyanusların sırrını çözecek icat! Sadece birkaç dolara mal edildi!

Bilim insanları, geliştirdikleri bir düzenek ile keşif dünyasında çığır atacak bir adım attılar. Bu keşif insanoğlunun çok kısıtlı bilgiye sahip olduğu okyanuslardaki yaşam ile ilgili ipuçları verecek.